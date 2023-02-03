В Польше назвали наихудший сценарий завершения войны в Украине и заявили, что Россия должна быть наказана

Сценарий сохранения Россией лица – наихудшее завершение войны из всех возможных. Главное условие длительного мира – победа Украины над агрессором на поле боя.

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Такое убеждение выразил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире RMF FM. Дипломат подчеркнул, что ВСУ должны изгнать оккупантов со своей земли.

"Условие любого крепкого мира в Европе – изгнание Украиной России со своей территории. Если агрессор выйдет из этого конфликта, сохранив лицо, это будет наихудший сценарий – не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это покажет потенциальным участникам подобной агрессии, что она окупается", – подчеркнул Яблонский.

Польша сейчас делает все для того, чтобы Россия "вышла из агрессии против Украины побежденной, совершенно растерянной и была привлечена к ответственности", отметил Яблонский.

Также польский чиновник выступил за ужесточение санкций против РФ.

"Мы уже давно говорим о том, что санкции должны быть максимально жесткими, не только охватывать как можно больше сфер, но и быть герметичными. Сегодня это один из главных вызовов", – заявил Яблонский.

Он добавил, что при отсутствии санкций РФ оказалась бы в гораздо лучшем положении, смогла бы производить оружие гораздо быстрее и имела бы доступ к технологиям, которыми не располагает сегодня.

"Сегодня Россия использует старое оборудование со складов. Его очень много, и оно все еще чрезвычайно опасно. Представьте, что произошло бы, если бы Россия имела постоянный доступ к технологиям. Мы перекрыли этот доступ или, по крайней мере, сильно ограничили его", – проанализировал чиновник.

Напомним: накануне кремлевский диктатор Владимир Путин спустя почти год войны в Украине выдал новую цель "специальной военной операции". Он заявил, что сейчас главной задачей является сохранение России. По его словам, с РФ якобы "всегда кто-то боролся".

"Есть такое понятие, как геополитика. Россия – самая большая страна в мире, и с ней всегда кто-то, не переставая, боролся", – отметил диктатор.

Путин также обвинил Запад в "угрозах для безопасности" России и завел старую песню о "нацизме" в Украине. Особо возмущает российского диктатора решение передовых западных стран передать Украине современные танки западного производства для защиты от российской агрессии.

Новую цель Путина в войне против Украины в соцсети высмеял советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Февраль 2022. Субъект Путин объявляет военную "спецоперацию" и угрожает миру "взять Киев за три дня". Февраль 2023. Путин обещает россиянам большие проблемы, поскольку "наша главная задача – обеспечить сохранение России". Реальность всегда больно догоняет", – иронично написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории России". ФРГ приложит все усилия для того, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО;

– издание New York Times сообщило, что ежедневно сотни военных погибают и еще неизвестно сколько получают ранения, но их лидер Владимир Путин не отказывается от своих диктаторских планов.

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