Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине и в очередной раз получила жесткий ответ

Страна-агрессор Россия, напавшая на Украину, в очередной раз созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения поставок западного вооружения нашему государству для защиты от атак оккупантов. Однако Москву снова поставили на место, напомнив, что она тоже получает оружие от других стран и использует ее для нападений на суверенную страну и ее народ.

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Заседание началось в 15:00. Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter, страна-террорист пригласила "экспертов", в частности американского журналиста Макса Блюменталя, которого обвиняют в получении денег из РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кислица назвал выступающих "самыми коварными защитниками вторжения в Украину и диктаторских режимов в целом".

От секретариата ООН выступила заместитель Генерального секретаря по разоружению Исуми Накамицу. Она указала на то, что есть информацию про поставку оккупационным войскам России ударных беспилотников и боеприпасов из других стран для их использования в Украине.

Также она сказала, что, согласно сообщения СМИ, есть информация о передаче "основных видов обычного вооружения другим вооруженным группировкам, участвующим в войне в Украине".

Накамицу отметила, что большинство жертв в Украине – результат применения россиянами оружия взрывного действия с большой площадью поражения. Примером может служить атака на Краматорск 27 июня, в результате которой погибли 12 человек.

Она подчеркнула, что "ООН решительно осуждает нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру и призывает к их немедленному прекращению".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кислица заявил, что язык вражды стал инструментарием пропаганды Кремля в стремлении уничтожить украинскую нацию. Последний пример последовал, когда Россия пыталась скрыть подрыв дамбы Каховской ГЭС, распространяя многочисленные фейки и безосновательные обвинения.

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