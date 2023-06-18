Кислица: распространение дезинформации полностью интегрировано в военные стратегии РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что язык вражды стал инструментарием пропаганды Кремля в стремлении уничтожить украинскую нацию, частью глобальной дезинформационной кампании РФ против Украины и ее государств-партнеров. Последний пример последовал 6 июня, когда Россия пыталась скрыть свое военное преступление – подрыв дамбы Каховской ГЭС, распространяя многочисленные фейки и безосновательные обвинения.

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С таким выступлением дипломат обратился к коллегам во время презентации совместного доклада Украины, Литвы и Польши "Устойчивость к дезинформации: перспектива Люблинского треугольника", которая проходила в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Именно такой отвратительный феномен, как язык вражды, ставят себе на службу разжигающие вооруженные конфликты, войны, практикующие массовые убийства, геноцид целых народов", – передают в ведомстве слова Кислицы.

Постпред отметил, что мероприятие позволило аудитории ООН ознакомиться с практическими результатами деятельности в рамках Люблинского треугольника на важном направлении противодействия дезинформации.

Отметим, Люблинский треугольник, созданный 28 июля 2020 года главами МИДов Литвы, Польши и Украины, способствует трехстороннему сотрудничеству, основанному на исторических связях и традициях. Совместный план действий сосредоточен на расширении сотрудничества с целью противодействия гибридным угрозам и дезинформации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кислица твердо заявил, что действия на Каховской ГЭС 6 июня стал демонстративным террористическим актом российских захватчиков против Украины. Кремль пытается нанести нашей стране колоссальный ущерб, за что будет обязан заплатить репарациями.

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