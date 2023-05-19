Россия провела заседание Совбеза ООН, где жаловалась, что Украина сбивает ее ракеты

Государство-террорист Россия созвала заседание Совбеза ООН. Ее представители решили пожаловаться цивилизованному миру на то, что Украина сбивает ракеты, военные преступники РФ каждую ночь запускают по мирным городам.

Видео дня

Об очередном проявлении цинизма россиян в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Заседание прошло вечером 18 мая.

"Лавровцы потребовали созыва Совбеза ООН скулить о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, "изобретатели-изменники" которых уже на нарах. Хотя судя по успехам лавровцев, там уже должны были быть они сами", – отметил Кислица.

Напомним, ранее Россию возмутили слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что украинские спецслужбы найдут причастных к преступлениям против Украины россиян в любой точке мира.

Со своей стороны в Офисе президента Украины обещание Буданова найти и наказать всех без исключения военных преступников из РФ подтвердили и заверили: от ответственности, юридической или физической, не уйдет ни один оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне созвали заседание Совбеза ООН в формате Аррии якобы из-за "преследования" в Украине УПЦ МП. Москва пригласила "докладчиками" лиц, приближенных к предводителю ЧВК "Вагнер", российскому олигарху Евгению Пригожину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!