Заявления высшего руководства РФ о "захвате" Святогорска Донецкой области оказались очередным вымыслом. Украинские военные полностью контролируют город, а ложные отчеты Кремля вызвали волну критических публикаций среди российских военных пропагандистов.

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Систематическое искажение реальной картины на фронте создает угрозы для самой российской армии. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Доказательства ВСУ и разоблачение в РФ

Российский диктатор Владимир Путин 1 сентября публично заявил о якобы захвате Святогорска оккупационными войсками. Однако уже 7 сентября командующий 3-м армейским корпусом Украины бригадный генерал Андрей Билецкий опубликовал видеозапись из самого Святогорска. На кадрах он свободно находится в населенном пункте, подтверждая уверенный контроль ВСУ и обозначая город как украинский "тыловой район".

По оценкам экспертов ISW, ближайшие российские подразделения находились примерно в 13 километрах от Святогорска еще в конце весны – начале лета, а на фоне контрнаступательных операций ВСУ текущая линия обороны оккупантов отодвинута еще дальше.

Кроме того, провалилась попытка пропаганды перекрыть реальность архивными кадрами. 5 сентября российские источники попытались выдать старые смонтированные видео за "свежий контроль" над Святогорском.

В тот же день один из российских военных блогеров опроверг эти кадры, признав, что оккупантов нет даже поблизости. 7 сентября связанный с Кремлем блогер подтвердил видео Билецкого и раскритиковал структуры РФ за создание фейков, которые ВСУ легко опровергают на весь мир.

Как ложь вредит оккупационным войскам

Аналитики ISW подчеркивают, что систематическое составление "красивых отчетов" для высшего руководства не просто вводит в заблуждение общественность, но и напрямую мешает ведению боевых действий российскими подразделениями.

Объявляя населенный пункт "захваченным", военное командование РФ не может запрашивать удары по находящимся там украинским позициям. Соседние бригады и полки планируют маневры, опираясь на ложную карту контроля территорий, что приводит к оперативным ошибкам и неоправданным потерям.

Безнаказанность за искажение фактов заставляет командиров на местах генерировать еще больше фальшивых отчетов. Несмотря на чувствительность Путина к обвинениям в оторванности от реальности, Кремль продолжает использовать искаженную картину для политического давления. Настаивая на ложных "успехах", Москва пытается укрепить свои позиции и требовать ультимативной капитуляции Украины с передачей областей, часть из которых армия РФ никогда не оккупировала.

Напомним, Путин заявлял, что Россия должна как минимум установить полный контроль над Донбассом. По словам чиновников и аналитиков, если РФ не достигнет этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров возрастет, однако ключевые решения необходимо принять заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование приказало контингенту российской армии захватить Донецкую область до конца 2026 года, однако оккупанты уже провалили 15 установленных сроков. При нынешних темпах продвижения они смогли бы захватить территорию полностью лишь осенью 2032 года.

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