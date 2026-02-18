'Россия пытается затянуть переговоры': Зеленский провел совещание с украинской командой перед стартом переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой, которая сейчас находится в швейцарской Женеве. В среду, 18 февраля, там стартует второй раунд трехсторонней встречи между США. Россией и Украиной.

Об этом он сообщил в своем Telegram. По его словам, сегодня стороны должны обсудить гуманитарное направление.

"Перед началом сегодняшней работы делегаций в Женеве провел совещание с украинской командой. Поставил четкую задачу для украинской делегации – сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений. Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно – шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских", – информирует он.

Глава государства отметил, что вчера украинская делегация вместе с американской командой встретилась с делегатами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Он отметил, что участие Европы "критически необходимо для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей".

"Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а следовательно, и достойный результат. Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап", – сказал он.

Переговоры в Женеве – последняя информация

Напомним, в швейцарской Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. В среду, 18 февраля, делегации договорились о продолжении работы. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о "значительном прогрессе" во время первой встречи.

Западные медиа, в отличие от главы дипмиссии лидера Белого дома, не увидели в переговорах 17 февраля никакого прорыва. Более того, они со ссылкой на источники начали писать, что политическая часть переговоров "зашла в тупик".

Как сообщал OBOZ.UA, глава украинской переговорной команды, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что 18 февраля стартовал второй раунд переговоров. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на предметную дискуссию.

