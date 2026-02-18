'Угроза не только для Украины': Тихий о введении санкций против режима Лукашенко

Режим в Беларуси создает системную опасность не только для Украины, но и для всей Европы, в частности стран Балтии. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал необходимость усиления санкционного давления на Минск.

Белорусские власти уже неоднократно демонстрировали готовность к гибридным действиям. Об этом в Telegram-канале сообщил МИД Украины.

Лукашенко использует миграционный кризис для давления на соседние государства, а также прибегает к провокациям на границах и в воздушном пространстве, создавая риски для гражданской авиации. Такие шаги, по словам Тихого, являются элементами целенаправленной политики дестабилизации в Европе.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что режим Александр Лукашенко фактически превратил Беларусь в очаг угроз внутри Европы. Именно поэтому санкции рассматриваются не как символический жест, а как инструмент сдерживания, который должен применяться в тесной координации с международными партнерами.

В МИД подчеркивают, что игнорирование таких действий создает опасный прецедент, тогда как последовательное давление способно ограничить возможности режима для дальнейших провокаций и усилить безопасность как для Украины, так и для всего европейского пространства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении гражданина Беларуси Александра Лукашенко. В качестве обоснования на сайте президента приведены аргументы сотрудничества белорусских властей с РФ, а также, цитата, "обмен суверенитета Беларуси на продолжение собственной власти".

