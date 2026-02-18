В Кабмине объявили размер индексации пенсий с марта: кому повысят на 500 грн

С первого марта украинцам пересчитают пенсии. Об индексации пенсии на 12,1% заявил Денис Улютин, министр социальной политики, семьи и единства Украины. Однако повышена будет не фактическая пенсия, а "чистая " – не включая все возможные надбавки (по стажу, по возрасту и т.д.).

OBOZ.UA посчитал, сколько гривен надбавки получит пенсионер, в зависимости от размера текущей "чистой" пенсии. Так:

надбавка 100 грн – "чистая" пенсия составляет 826 грн;

надбавка от 100 до 200 грн – "чистая" пенсия от 826 до 1652 грн;

надбавка от 200 до 300 грн; – "чистая" пенсия от 1652 до 2479 грн;

надбавка от 300 до 500 грн – "чистая" пенсия от 2479 до 4132 грн;

надбавка от 500 до 1000 грн – "чистая" пенсия от 4132 до 8264 грн;

надбавка от 1000 – "чистая" пенсия от 8264 грн;

Чтобы рассчитать точно, какую надбавку получите вы, нужно "чистую" пенсию (без надбавок за стаж, возрастных и т.д.) умножить на 0.121.

По словам главы Минсоцполитики повысят все пенсии, которые выплачивает Пенсионный фонд Украины. Он добавил, что повышение на 4% больше, чем индекс инфляции прошлого года. Министр подчеркнул: важной предпосылкой индексации стало то, что впервые за много лет Пенсионный фонд начинает год с утвержденным бюджетом. Это гарантирует предсказуемость выплат для украинцев.

"Бюджет Пенсионного фонда 2026 года сбалансированный и бездефицитный, составляет более 1,2 триллиона гривен. Это означает предсказуемость в первую очередь для более 10 миллионов пенсионеров", — отметил Денис Улютин.

На 2026 год средняя пенсия запланирована в размере примерно 6,5 тыс. грн. До повышения более 4,3 миллиона пенсионеров получают выплаты ниже 6 тыс. грн. Индексация является частью более широких системных изменений в пенсионной системе, объясняет министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

