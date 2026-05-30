Россия проверяет реакцию НАТО? В ISW объяснили, что стоит за попаданием дрона в многоэтажку в Румынии

Атака российского дрона на Румынию стала не первым случаем нарушения БпЛА воздушного пространства НАТО, однако впервые из-за этого пострадали люди. Этот удар Кремль использует для проверки реакции Альянса на подобные акты агрессии со стороны России.

В то же время Москва прилагает усилия, чтобы избежать ответственности, перебросив ее на Украину. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Подробности российской атаки на Румынию

В ISW напомнили, что российский БПЛА в разгар массированной дроновой атаки в Одесской области 29 мая залетел в Румынию и ударил по многоэтажке в румынском городе Галац (примерно в 7 км от румынско-украинской границы). При ударе дрон сдетонировал. Пострадали по меньшей мере двое гражданских.

Румынская армия поднимала в воздух два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT, однако дрон они не сбили. В Минобороны Румынии это объяснили нехваткой времени (с момента вхождения дрона в воздушное пространство страны и до удара прошло 4 минуты) и ограничениями, которые не позволяют румынской ПВО сбивать цель, если последствия сбивания могут быть большими, чем те, которые военные пытались предотвратить.

Согласно заявлению румынских властей, дрон, попавший в дом – это российская версия "Шахеда" – "Герань-2". На видеозаписях с места видны обломки, которые, по оценкам ISW, подтверждают это заявление.

Президент Румынии Никушор Дан вечером 29 мая заявил, что в направлении румынской границы той ночью летели 43 российских дрона. Тот, что в конце концов попал по дому в Галаце, по его словам, был поражен украинской ПВО, в результате чего "изменил траекторию". Однако полную ответственность за инцидент глава государства возложил на Россию, которая игнорирует международное право и безопасность граждан государства-члена НАТО.

Глава министерства иностранных дел Румынии Оана Уою заявила, что Румыния участвует в обсуждениях относительно возможной активации положения статьи 4 НАТО, которое предусматривает консультации между государствами-членами, в ответ на удар российского беспилотника.

Реагирует официальный Бухарест на случившееся и дипломатическими средствами. После атаки Румыния закрыла российское консульство в Констанце и объявила российского консула персоной нон грата.

Россия атакует страну НАТО не впервые

Только в Румынию, по подсчетам ISW, российские дроны залетали по меньшей мере 28 раз. Обломки БпЛА же падали на румынской территории аж 47 раз. Однако 29 мая впервые от атаки пострадали люди – не только в Румынии, а вообще в странах НАТО.

Министерство обороны Румынии в сентябре 2025 года — в период интенсивных вторжений российских беспилотников в государства НАТО, граничащие с Украиной, в том числе преднамеренных — отметило, что российские беспилотники с февраля 2022 года совершили около 50 ударов беспилотников вблизи украинско-румынской границы, включая 30 ударов, во время которых обломки упали на территорию Румынии.

Также Россия нарушала воздушное пространство других стран НАТО. Например, в ночь на 10 сентября прошлого года в Польшу россияне намеренно направили по меньшей мере 19 БПЛА.

"Все более частые вторжения российских беспилотников в воздушное пространство НАТО свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин выбрал безрассудную политику, которая принимает риск попадания российских беспилотников в воздушное пространство НАТО как приемлемое следствие своих ударов в Украине. Путин, похоже, теперь признает риск жертв среди гражданского населения в странах НАТО приемлемым следствием ударной кампании России", – говорится в материале.

Также аналитики считают, что существующие ограничения на работу ПВО в Румынии, из-за которых румынские военные не сбивали российский дрон 29 мая, могут подтолкнуть НАТО к рассмотрению возможности заключения возможных соглашений о противовоздушной обороне с Украиной и Молдовой как вопрос самообороны от ударов российских беспилотников по странам Альянса – независимо от того, является ли вторжение российских беспилотников случайными или преднамеренными.

Москва проверяет реакцию НАТО

"Высокопоставленные чиновники Кремля склоняются к двум отдельным ответам на удар дрона в Румынии, которые вместе имеют целью отвлечь ответственность России за инцидент с дроном, ложно обвинить Украину и проверить реакцию НАТО на вторжение российских БПЛА", – отметили в ISW.

Аналитики процитировали слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что европейские государства являются "непосредственными участниками" войны против России и что они "еще ничего не видели... поэтому им лучше привыкнуть к этому. Это не последний раз".

В ISW заявление Медведева трактуют как фактическую угрозу Румынии и другим европейским государствам новыми ударами, если они продолжат поддерживать Украину.

Выступил с заявлением относительно атаки и российский диктатор Владимир Путин. Он раскритиковал европейские заявления о принадлежности "Шахеда", атаковавшего Румынию, России – и заявил, что никто не может утверждать о российском происхождении дрона до результатов расследования, в котором, по его мнению, должна участвовать и РФ. Он также намекнул, что дрон, мол, был украинским. И предложил российскую "экспертизу" обломков.

"Медведев часто делает более радикальные и странные заявления, чем другие кремлевские чиновники, но его заявления все еще отражают угрозы, к созданию которых стремится Кремль", – отметили в ISW.

Обратили там внимание и на заявления российских депутатов, которые, считают аналитики, "часто выступают рупорами риторических линий Кремля". Те также отвергали ответственность РФ за атаку – и обвиняли Запад в "эскалации против России".

"Кремль наблюдал за реакцией НАТО на предыдущие вторжения российских дронов в воздушное пространство НАТО, особенно в их разгар осенью 2025 года, и, вероятно, использует удар 29 мая в Румынии, чтобы проверить реакцию НАТО как на само вторжение дронов, так и на риторику Кремля, независимо от того, было ли вторжение 29 мая случайным или преднамеренным. Такие вторжения и удары, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока российские войска будут продолжать использовать дроны вблизи границ НАТО. Альянсу, возможно, придется скорректировать свою политику и системы противовоздушной обороны, чтобы защитить свой народ от российского безрассудства", – резюмировали в ISW.

