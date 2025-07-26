Россия производит за год около 1000 'Искандеров' и 'Кинжалов', Европа может сбить лишь до 300 – Hartpunkt

Страна-агрессор Россия производит около 1000 "Искандеров" и "Кинжалов" в год, в то же время Европа может сбить лишь до 300 ракет. Такая статистика требует пересмотра подходов к предоставлению оборонной помощи Украине.

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В частности, акцент следует делать не только на средствах перехвата, но и на предоставлении вооружения для поражения объектов военно-промышленного комплекса РФ. Об этом пишет немецкое издание Hartpunkt, ссылаясь на статью исследователя на тему ракетного вооружения Фабиана Хоффмана.

Согласно оценкам, приведенным исследователем на основе расчетов ГУР МОУ, годовой объем производства Россией баллистических ракет 9М723 и аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал" составляет от 840 до 1020 единиц.

В то же время за первое полугодие 2025 года производство ракет к ОТРК "Искандер" выросло ориентировочно на 15–40%. Это свидетельствует о том, что темпы наращивания производства баллистического вооружения в РФ значительно опережают темпы расширения производства зенитных ракет-перехватчиков в США и Европе как в относительных, так и в абсолютных показателях.

Оценка о способности европейских стран сбивать лишь до 300 баллистических целей в год основывается на мощностях западного производства перехватчиков, а также на том, что для поражения одной ракеты обычно требуется как минимум две ракеты-перехватчики.

В материале говорится о том, что Европе стоит и дальше усиливать собственные возможности в сфере противоракетной обороны, даже если темпы этого развития уступают скорости, с которой Россия наращивает производство ракет "Искандер" и "Кинжал".

В то же время приоритетом в поддержке Украины должно стать предоставление средств для поражения объектов российского военно-промышленного комплекса. Это требует изменения мышления европейских военных от концепции "зон закрытого доступа" к условно "наступательной" концепции.

Что предшествовало

Агрессор продолжает наращивать производство баллистических ракет. В частности, стратегический Воткинский завод, который производит ракеты "Искандер" и межконтинентальные баллистические ракеты стремительно расширил производственные мощности.

В конце июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия увеличивает производство гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". По словам главы Кремля, система хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях. Этот тип вооружения был впервые запущен против Украины в ноябре 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, уже до конца 2025 года российские межконтинентальные ракеты "Орешник" могут быть размещены на территории Республики Беларусь. Места локации этого вооружения уже определены.

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