'Места уже определены': у Лукашенко заявили о планах разместить 'Орешник' на территории Беларуси до конца года

Уже до конца 2025 года российские межконтинентальные ракеты "Орешник" могут быть размещены на территории республики Беларусь. Места локации этого вооружения уже определены.

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Такое заявление во время визита в Москву сделал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. В частности, он напомнил, что ряд должностных лиц Украины и другие чиновники заявляли, "что это бред, что ничего этого нет".

"Беларусь не ставит целью увеличение численности вооруженных сил или военного бюджета. Мы прекрасно понимаем, что наша главная цель – социально-экономическое развитие нашей страны, улучшение благосостояния наших граждан", – подчеркнул Вольфович.

Он отметил, что, по его мнению, решение президентов Беларуси и России по размещению ракетных комплексов на территории республики будет реализовано на практике до конца года.

"Вопросы эти отработаны. Места размещения "Орешника" на территории Беларуси уже определены", – сказал Вольфович журналистам.

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что враги Беларуси ошибочно думают, что "Орешника" не будет на территории республики.

"Тешат себя надеждами. Главное, что мы уверены в своих действиях, мы уверены в том, что мы делаем, что оружие будет надежным. Прежде всего ответом... в случае развязывания агрессии против нас", – добавил он.

Вольфович также заявил, что у врагов не должно быть сомнений в решительности действий Минска по применению этого оружия, если будет необходимость.

"Решение о применении этих ракет будет просто воплощено в жизнь. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет", – резюмировал Вольфович.

Что предшествовало

О размещении "Орешника" в Беларуси впервые стало известно после заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря 2024 года в Минске. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что считает это возможным, и добавил, что комплексы могут передать республике во второй половине 2025 года.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что до конца текущего года две установки "Орешника" могут стать на вооружение белорусской армии. Глава государства тогда предположил, что точкой дислокации баллистического комплекса в Беларуси может стать территория ближе к Смоленску.

О том, что Беларусь в ближайшее время передаст России несколько машин для размещения ракетного комплекса "Орешник" стало известно в марте 2025 года. Такие колесные тягачи уже на последней стадии изготовления. Тогда Вольфович не уточнил, кто именно выпускает шасси для комплекса. Однако в Беларуси тяжелую технику для военных производит одно предприятия – Минский завод колесных тягачей.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в его стране осуществляется производство пусковых установок для ракет "Орешник". Однако самих ракет в Беларуси до сих пор нет, хотя в январе он уверял, что получит ее от России "со дня на день".

О том, что такие комплексы Россия передаст Беларуси, стало известно после переговоров стран в декабре 2024 года в Минске. Тогда российский диктатор Владимир Путин заявлял, что это оружие могут передать белорусам во второй половине 2025 года.

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