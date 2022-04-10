'Россия постоянно меняет свою позицию': Подоляк рассказал, какими должны быть гарантии безопасности для Украины

Россия в ходе переговорного процесса о прекращении войны с Украиной постоянно меняет свою позицию, поэтому в договоре о гарантиях безопасности должно быть много стран, каждая из которых возьмет на себя ответственность за выполнение документа. Речь идет о 5-7 странах.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, несколько стран в устном порядке заявили, что готовы стать гарантами безопасности Украины, но вопрос состоит не только в подписании документов.

Подоляк отметил, что президент Украины Владимир Зеленскиий предложил формулу, по которой каждая страна-гарант, указанная в договоре, будет отвечать за свою подпись и гарантии для Украины, что говорит о новой конструкции межгосударственных отношений.

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"Россия постоянно меняет свою позицию... На сегодня мы понимаем, что есть Британия, которая хочет это делать. Есть Италия, которая тоже сказала, что готова разговаривать об ответственности. Есть даже Германия, которая тоже говорит, что готова брать ответственность. Польша готова брать ответственность", – уточнил советник главы Офиса президента.

Он добавил, что в настоящее время идет разговор в рабочих группах о том, как будут имплементированы страны-гаранты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, от которых наша страна ожидает гарантий безопасности в случае отказа от вступления в НАТО, которого требует Россия.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока никто из союзников не предоставил свое виденье этого международного договора.