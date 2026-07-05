Россия по-прежнему надеется, что "американцы отдадут ей Украину", поэтому саботирует мирные переговоры – FT

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей в войне против Украины и не намерен вести содержательные мирные переговоры в ближайшее время. В Кремле по-прежнему рассчитывают, что США смогут заставить Киев согласиться на масштабные уступки, поэтому переговорный процесс фактически остается заблокированным.

Видео дня

Об этом говорится в материале Financial Times, основанном на данных аналитиков, оценках украинских чиновников, источниках, вовлеченных в мирные переговоры, а также собеседников в Москве.

Издание приводит слова одного из участников неофициальных контактов: "Желательным вариантом для россиян по-прежнему остается то, что американцы "отдадут" им Украину. Они даже не намекают на какие-либо уступки".

Чего ждет Кремль

По словам высокопоставленных украинских чиновников, участвующих в переговорах, российская делегация настаивает на том, что именно Вашингтон должен убедить Киев согласиться на широкие уступки. Из-за этого трехсторонние переговоры при посредничестве США, вероятно, не возобновятся до конца лета.

Еще один собеседник Financial Times, участвующий в закрытых контактах со стороны России, заявил, что Москва вряд ли будет участвовать в каких-либо содержательных переговорах до февраля следующего года. По его словам, российская сторона продолжает повторять одни и те же цели, а её переговорная позиция фактически не оставляет пространства для компромиссов.

"Они не намекают ни на какие уступки. Они продолжают повторять одни и те же цели... Их основа для переговоров фактически означает, что основы для переговоров нет", – сказал собеседник издания.

В то же время, как отмечает Financial Times, Путин убежден, что Россия сохраняет преимущество на поле боя, а её военные цели остаются достижимыми. Именно поэтому Кремль не считает нужным менять свою позицию.

Массированное давление

Несмотря на это Украина значительно усилила удары по российской территории. Согласно анализу Financial Times со ссылкой на данные польской аналитической группы Rochan Consulting, в мае украинские силы установили рекорд по количеству успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы – было зафиксировано 16 результативных ударов.

С начала 2026 года российские НПЗ подверглись атакам не менее 194 раз, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за этих ударов более половины российских регионов ввели ограничения на продажу топлива, а на автозаправочных станциях образовались длинные очереди.

По информации издания, Украина также несколько раз наносила удары по единственному московскому нефтеперерабатывающему заводу. После ударов там возникли масштабные пожары, а в самой столице РФ начали фиксировать дефицит бензина.

Рост числа атак

Аналитики связывают рост эффективности украинской кампании сразу с несколькими факторами. Среди них — резкое увеличение производства дальнобойных беспилотников, улучшение координации и управления, а также помощь американской разведки.

По словам высокопоставленных чиновников Украины, США помогают определять оптимальные маршруты полета беспилотников, чтобы те могли обходить российскую систему противовоздушной обороны.

Руководитель программы по вопросам Евразии Немецкого совета по международным отношениям Стефан Майстер отметил, что Украина совершила технологический прорыв.

"Украина совершила технологический прорыв, который позволил производить больше дальнобойных беспилотников и значительно нарастить массовое производство", – сказал он.

По официальным данным Министерства обороны РФ, только за первые шесть месяцев 2026 года над территорией России и оккупированными украинскими районами якобы было перехвачено 63 933 украинских беспилотника. Почти половину этого количества российская сторона заявила только за май и июнь.

Давление на оборону

Financial Times отмечает, что такая интенсивность ударов создает беспрецедентную нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны. Из-за этого Москве становится все сложнее защищать стратегические энергетические, военные и промышленные объекты.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что украинские удары разрушили созданное Кремлем впечатление, будто повседневная жизнь в России почти не изменилась из-за войны.

"На фундаментальном уровне мы видим, что Путин допустил ещё одну роковую стратегическую ошибку, полагая, что время работает только на него. Он не смог заставить Украину капитулировать, но зато дал ей достаточно времени, чтобы развернуть массовое производство дальнобойных средств поражения", – сказал Пухов.

Он также добавил, что России придется тратить значительные ресурсы на укрепление своей противовоздушной обороны, а производство достаточного количества комплексов и ракет-перехватчиков может стать серьезной проблемой.

Директор Rochan Consulting Конрад Музыка отметил, что украинская кампания уже давно не ограничивается лишь ударами по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

"Украина не просто наносит больше ударов, чем год назад. Кампания эволюционировала от относительно узконаправленных атак по нефтяной инфраструктуре к более широкой стратегической кампании, направленной на одновременное ослабление энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России", – подчеркнул он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале "40-дневной операции воздействия", которую будут осуществлять украинские подразделения дальнего поражения. По информации Financial Times, несмотря на замедление российского наступления на суше, Путин поставил войскам задачу до конца года полностью захватить оставшуюся территорию Донецкой области.

Напомним, 28 июня в интервью российскому государственному телевидению Путин признал, что украинские удары создают "проблемы", но в то же времязаявил, что российские войска якобы сохраняют преимущество.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 4 июля в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. Вспыхнул пожар на Петербургском нефтяном терминале. Также зафиксированы многочисленные попадания в порту "Высоцк".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!