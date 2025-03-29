'Нужна сильная реакция США': Зеленский заявил, что дроново-ракетные атаки России являются ударами по международным миротворческим усилиям. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия продолжает каждый день и каждую ночь бить не только по нашим людям. Ее удары дронами и ракетами по Украине являются одновременно и ударами по всем международным дипломатическим усилиям по завершению войны.

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Наши партнеры должны это понимать. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в субботу, 29 марта.

"Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны. Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Мы работаем на реакцию", – отметил он.

Украине очень нужна сильная реакция прежде всего от Америки, Европы и всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию нужно принудить к миру – в случае с агрессором сработает только принуждение.

"Уже слишком долго на столе предложение Америки о безусловном прекращении огня – без адекватного ответа из России. Это много говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление. Я хочу поблагодарить тех из партнеров, кто это понимает и кто продвигает необходимые решения. В частности, это новые санкционные решения", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что за минувшую ночь врагом было в общей сложности запущено 172 ударных дрона, более сотни из которых – это "Шахеды". Такие масштабные удары беспилотников происходят фактически каждые сутки. Также остаются актуальными ракетные угрозы, в частности баллистические.

Гарант выразил благодарность ГСЧС Украины и всем нашим коммунальным службам, которые привлечены для ликвидации последствий российских обстрелов. Также он поблагодарил Национальную полицию Украины, медицинских работников – тысячи людей, которые каждый день и каждую ночь находятся на дежурстве, на защите жизни.

"Сегодня только в Днепре к ликвидации последствий удара российских дронов привлекалось почти 250 наших людей – все необходимые службы. Так же – город Кривой Рог, другие наши города и общины, которые испытывают удары. Везде работает ГСЧС, все экстренные и специальные службы, везде оказывается помощь. Благодарен всем, кто спасает жизни и поддерживает наших людей – это очень важно", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную российскую атаку в ночь на 29 марта. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин продолжает террор украинцев и откровенно насмехается над миротворческими усилиями мира.

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