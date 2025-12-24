'Россия отказалась прекратить убийства на Рождество': Зеленский поблагодарил Папу Римского за поддержку мира

Президент Украины Владимир Зеленский в честь рождественского Сочельника обратился к Папе Римскому Льву XIV. Глава государства поблагодарил Его Святейшество за его усилия по влиянию для прекращения войны России против Украины.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Киев разделяет разочарование Ватикана по поводу отказа России принять недавнее предложение о рождественском перемирии.

Как отметил глава государства, россияне не только отвергли перемирие, но и нанесли массированный удар по энергетике Украины, а также продолжают штурмовые действия на фронте.

"Важно не позволить России нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности", – заявил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил за установление "режима тишины" в Украине. Такое перемирие, по мнению политика, можно было бы устроить хотя бы во время Рождества – если "у россиян еще осталась хоть какая-то человечность". Однако Кремль отверг эту инициативу.

В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по территории Украины накануне Сочельника. Глава государства заявил, что россияне применили более 650 дронов и десятки ракет различных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 24 декабря, президент Украины поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Он заявил, что это уникальное время, которое имеет особый дух и магию для всех украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!