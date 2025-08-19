"Россия никогда не ставила целью захватить Крым и Донбасс": Лавров напомнил, чего стоят гарантии безопасности от режима Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что россияне якобы никогда не ставили целью захват украинских территорий, будь то Крым или Донбасс. Он оправдал вооруженную агрессию против Украины стремлением "защитить русских людей".

Также Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога с Киевом. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью кремлевским пропагандистам.

Оправдания войны

После захвата Крыма и части Донбасса, а также аннексии четырех украинских регионов Лавров выдал, что Россия никогда не ставила целью захватить территории. При этом он рассказал, что Москва всегда хотела "защитить русских людей, сотни лет проживавших на упомянутых выше территориях".

"Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью", – сказал Лавров.

Переговоры РФ и Украины

Лавров рассказал кремлевским пропагандистам, что Москва не отказывается ни от каких форматов переговоров об урегулировании с Украиной, ни от двусторонних, ни от трехсторонних. В то же время министр иностранных дел РФ подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно "готовить предельно тщательно".

Также Лавров рассказал, что многосторонние форматы переговоров нужно организовывать не ради того, "чтобы на утро кто-то писал в газетах, или вечером показывал по телевизору". Глава МИД РФ заявил, что переговоры нужно проводить "шаг за шагом", начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступеньки, готовить саммиты на уровне лидеров стран.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессора Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Напомним, в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

