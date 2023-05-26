Зеленский: имеем значительный прогресс в авиации, а наши воины на Донбассе делают невероятные вещи

Зверство, которое совершила армия России в Днепре 26 мая, унесло жизни уже двух человек, однако разбор завалов еще не завершился. Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки большего количества и качества систем ПВО – это буквально ежедневный вопрос работы с партнерами.

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Об этом говорил в вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский. Он отметил, что за прошедшую неделю государство достигло значительного прогресса также в отношении современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом нашей защиты в воздухе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы двигаемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предусмотреть еще полгода назад", – подчеркнул президент.

Также лидер государства рассказал, что в этот день провел заседание Ставки.

"Вопросы очевидны. Передовая, наша защита и наши активные действия, обеспечение наших воинов оружием и снарядами, техникой. ПВО и защита от террора", – сообщил Зеленский.

"Важный доклад на Ставке сделал генерал Сырский – по соответствующим направлениям на Донбассе. Наши воины делают там невероятные вещи, и каждая отраженная у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота – это новые и новые аргументы для мира, что Украина может победить. Спасибо каждому воину! "Таврия", "Одесса", "Север", защита Харьковщины – внимание каждому направлению. Оснащение техникой бригад наступления", – рассказал президент.

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