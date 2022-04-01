Кулеба объяснил, почему Украина ждет формального ответа России по итогам переговоров в Стамбуле

Украина ожидает формального ответа России относительно результатов переговоров в Стамбуле. Официальный Киев, оценив ответ, хочет понять, продолжит ли Москва разговаривать на языке ультиматумов.

Об этом в Варшаве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также опроверг информацию о том, что на Украину давят для того, чтобы наша страна приняла условия РФ по прекращению войны.

"Полноценные ответы мы еще не получили на предложения, которые были озвучены в Стамбуле", – сказал он.

Министр отметил, что Украина ознакомилась с публичными комментариями российских официальных лиц, но ожидает полноценного ответа РФ, ведь именно из него станет понятно, как будут продолжаться переговоры.

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"Из ответа станет понятно, продолжит ли Россия говорить на языке ультиматумов или она все-таки наконец-то перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений", – отметил Кулеба.

Также он опроверг слухи о том, что Германия и Франция заставляют Украину как можно быстрее найти компромисс с РФ относительно окончания войны и пойти на уступки.

Он отметил, что обе страны являются партнерами Украины и "нам очень много помогают".

"Мы никакого давления в переговорном процессе с их стороны не чувствуем", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина уже показала, что не поддается никакому давлению.

"С нами можно говорить только на равных и никогда нельзя говорить свысока", – подчеркнул глава МИД Украины, добавив, что "после 36 дней войны" никто "даже не решится на президента Зеленского или на Украину по какому-то поводу давить".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта состоялся очередной раунд переговоров Украины и РФ. По его результатам российская сторона получила документ от Украины, который должен быть представлен на согласование президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Украина ожидает получения гарантий мировых государств в обмен на отказ от НАТО. РФ предлагается полностью вывести войска с территории Украины, а также вернуть все силы на занимаемые ими позиции до 24 февраля.

Вопросы Крыма предлагается решить оформлением 15-летней аренды полуострова. Этот вопросы могут рассмотреть на всеукраинском референдуме вместе с вопросом по нейтралитету.

Аналогично может быть решен и вопрос ОРДЛО.

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