В очередной раз читаю предсказания о том, что вскоре – какие-нибудь пять-семь лет! – и Россия развалится!

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И не кто-то там озвучивает такой прогноз, серьезные люди говорят!

Сгинуть наши вороженьки, як роса на сонці...

Честно говоря, удивляюсь безответственности предсказателей и наивности верующих в скорый неизбежный распад.

На самом деле, в настоящий момент не существует никаких признаков грядущего развала РФ, ну, если не считать наших пылких желаний.

После подавления отпадения Чечни, Россия достаточно стабильна и монолитна, во всяком случае, убедительно выглядящих освободительных движений не наблюдается, активное антипутинское подполье незаметно совершенно (полагаю, его и нет), официальная оппозиция слаба и запугана... да и оппозиция ли это?

Внутренние ресурсы позволят РФ худо-бедно удовлетворять собственные нужды. Да, жить придется без западной "роскоши", но большая часть населения РФ никогда с ней и не жила. Газ, нефть, поесть, выпить, работа на ВПК – это все будет. СССР 2.0. Брюква невкусная, но ее много.

Но и до брюквы дело не дойдет.

Будет, конечно, не так, как до войны, но вполне терпимо. И механизмы подавления внутренних волнений останутся незатронутыми – попробуй, вякни! В порошок сотрут!

Для революционной ситуации, как вы помните, нужно, чтобы верхи не могли, а низы не хотели. Верхи могут, низы хотят. Наблюдаю трогательное единение законченных подонков у власти и т.н. патриотической общественности в широких слоях населения. И никакого национального окраса у этого единения нет – исключительно идеологическое.

Что, собственно говоря, будет распадаться? На каком основании? Под действием каких сил?

Распад СССР, если убрать шелуху, произошел по национальным границам. Что привело его к распаду?

Политическая неопределенная составляющая, национальные интересы политических элит республик, жаждавших отделения, ослабление внутренней военной силы, способной подавить центробежную, несостоятельность и слабость правящей верхушки, деградация пропаганды, кризис идеи, экономический распад.

Что из вышеперечисленного есть или ожидается в РФ? Где признаки изменений в обществе, которые хотя бы потенциально могут привести к распаду?

Надеемся на "сбычу мечт"?

Я бы не стал полагаться на такой ход событий. Мы имеем дело с сильным, огромным по площади, по ресурсам и количеству населения врагом. И надо понимать, что враг этот никуда не денется. Давайте исходить не из сладких сердцу и уму предположений, а из реалий.

Они смогут делать плохое оружие. Но его будет много. И оно может убивать.

Их 140 миллионов, а это значит, что они могут поставить под ружье больше, чем мы. Вооружить рекрутов плохим оружием, подготовить, и снова отправить нас убивать. Это сложно сделать быстро, но впереди у них годы.

Они богаты. Со всеми санкциями, ограничениями, запретами – они все равно богаты. Для того, чтобы выжить у них есть все. Они еще и жирок поднакопят. Ненависть к нам будет культивироваться, именно мы будем объявлены причиной ухудшения уровня жизни в РФ. Мы и коварный запад.

Противостоянию, лично я, не вижу конца.

И вместо того того, чтобы мечтать, что они все вместе умрут и распадутся, я бы к этому противостоянию готовился, и делал бы все возможное, чтобы стать сильнее, вооружиться лучше, суметь отразить неизбежный новый удар.

Никто на солнце не сгинет, не испарится. Геополитика – это такая штука, в которой чудес не бывает. Они не переедут в Арктику, не поумнеют и не поменяются. Они всегда будут рядом, готовые ударить в спину. Именно к этому, а не к "неизбежному" краху надо готовиться.