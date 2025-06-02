Россия "нацелилась" на украинцев в Европе: в ГУР предупредили об опасности

Спецслужбы страны-агрессора России активизировали попытки вербовки украинцев для противоправной деятельности в Европе. Под особым вниманием врага – беженцы с временно оккупированных территорий; потенциальным агентам предлагают деньги за шпионаж.

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Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. "Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины с целью привлечения их к противоправной деятельности на территории стран ЕС", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, потенциальным исполнителям предлагают деньги за участие в противозаконной деятельности, шпионаже за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач по заказу Москвы.

"Преимущественно речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в трудном положении", – рассказали в военной разведке.

В ГУР добавили, что вербовка украинцев для реализации враждебных сценариев в Европе – это еще один инструмент гибридной агрессии, которую РФ ведет против Украины и всего европейского сообщества.

В украинской разведке призвали в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц немедленно обращаться в правоохранительные органы страны пребывания или украинских дипломатических учреждений.

Напомним, в Сербии 30 мая произошел взрыв на оборонном заводе "Крушик", после того как в РФ заявили, что он якобы поставляет боеприпасы Украине. Пять работников завода получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Еврокомиссии заявили, что постепенное возвращение беженцев из Украины домой может начаться уже в этом году, хотя явных признаков скорого окончания войны нет. На конец ноября прошлого года за рубежом было 5,2 млн украинских беженцев, из них, по прогнозу, могут вернуться от 1,2 млн до 2,2 млн человек.

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