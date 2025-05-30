В Сербии прогремел взрыв на военном заводе, который производит боеприпасы и ракеты: пострадали пять человек

В Сербии утром в пятницу, 30 мая, произошел взрыв на оборонном заводе "Крушик", который, как утверждают в РФ, поставляет боеприпасы Украине. Пять человек получили ранения.

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На заводе сообщили, что взрыв произошел незадолго до 8 утра, когда "во время обычных работ по прессованию пентрита на прессе сработал детонатор". Один сотрудник получил травмы в виде порезов, а у четверых наблюдаются симптомы звона в ушах.

Пострадавшие были отправлены в больницу Валево для оказания помощи и проверки слуха.

Накануне Служба внешней разведки России заявила, что компании Сербии якобы продолжают поставки боеприпасов Украине – "Крушик" был среди них.

Это не первый подобный инцидент на заводе спецназначения "Крушик", отмечает "Радио Свобода Европа". В частности, взрывы на предприятии происходили в августе 2022 года, январе и мае 2023 года. Тогда также были пострадавшие среди рабочих.

Взрывы произошли и на других предприятиях оборонпрома Сербии: на заводе "Слобода" в Чачаке в 2024 году, заводе "Слобода", производящем оружие и военную технику в 2021 году, на военном заводе Милана Благоевича в Лучанах в 2017 году, когда погибли двое рабочих.

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