Украинцы начнут покидать страны ЕС: когда поедут домой

В Еврокомисси (ЕК) считают, что постепенное возращение украинских беженцев домой может начаться уже в 2025 году. При чем, даже несмотря на то, что явных признаков скорого окончания войны нет.

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Об этом говорится в в новом прогнозе ЕК. В нем:

Отмечается, что в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составило около 4,3 млн человек.

Предполагается, что количество активных регистраций временной защиты в ЕС снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.

При этом подчеркивается: наблюдаемый в течение 2022-2024 годов рост количества рабочей силы в ЕС в значительной степени обусловленный притоком беженцев из Украины. Однако, прогнозируется, в 2025 и 2026 годах он, скорее всего, прекратиться.

Вместе с тем, констатируется, экономические последствия войны России против Украины остаются крайне неопределенными. В связи с чем базовый сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России сохранятся минимум до конца 2026 года.

"Война в Украине продолжается без признаков разрешения. Несмотря на усилия, предпринимаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, Россией и Украиной, прочное мирное соглашение, дающее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым", – говорится в прогнозе.

Сколько украинцев останется после войны

В свою очередь, в конце зимы в Центре экономической стратегии (ЦЭС) сообщали, что на конец ноября 2024 года за рубежом было 5,2 млн украинских беженцев, говорится в материале OBOZ.UA. Из них, прогнозировали аналитики, домой вернуться от 1,2 млн до 2,2 млн человек.

"В каждой волне доля беженцев, которые планируют возвращаться, уменьшилась. Сейчас 43% точно или скорее планируют возвращаться. ... После окончания войны те, кто сомневается, возвращаться ли домой, будут обращать внимание на ситуацию с безопасностью и возможность найти высокооплачиваемую работу в Украине", – отмечается в материале.

При этом подчеркивается: в результате выезда беженцев больше всего в Украине уменьшилось количество детей и женщин среднего возраста. Невозвращение этих групп будет означать, что в будущем:

население Украины значительно уменьшится;

тенденция к старению нации сохранится и усугубится.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев и ввести более жесткие условия поддержки. Изменения включают уменьшение выплат, новые штрафы за безработицу, ограничение программ воссоединения семей и усиление контроля на границах.

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