'Россия наращивает террор': Зеленский обсудил с премьером Литвы усиление ПВО, восстановление Украины и производство оружия. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, которая совершила свой первый зарубежный визит именно в Киев. Во время переговоров стороны обсудили усиление противовоздушной обороны, восстановление Украины и совместное производство оружия.

Встреча состоялась 6 октября, о ней глава государства рассказал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, это символический жест поддержки со стороны литовского правительства в то время, когда Россия усиливает обстрелы украинских городов.

Литовская делегация обсудила с украинской стороной дальнейшую оборонную помощь, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и совместное производство вооружения. Президент поблагодарил Литву за активное участие в коалициях дронов, ПВО, РЭБ, артиллерийской и ИТ-направлениях.

Усиление ПВО и подготовка к зиме

Отдельно стороны затронули тему энергетики и подготовки к холодному сезону. Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает воздушный террор против украинских городов, поэтому усиление противовоздушной обороны остается ключевым вопросом ближайших месяцев.

Литва, по его словам, согласилась поддержать инициативу PURL и присоединиться к программе SAFE. Это позволит усилить энергетическую безопасность, в частности защиту критической инфраструктуры, которую враг атакует с первых месяцев полномасштабной войны.

Восстановление и помощь громадам

Еще одной темой переговоров стало восстановление разрушенных территорий и социальной инфраструктуры. Литовская сторона готова присоединиться к восстановлению украинских городов, в частности к строительству укрытий в школах и детских садах.

Президент назвал эту помощь проявлением настоящего партнерства, ведь она направлена не только на военное, но и на гуманитарное измерение поддержки. "Ценим готовность Литвы сделать свой вклад в безопасное будущее нашей страны", – отметил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Литва потратит 500 миллионов евро на дополнительные системы ПВО в ближайшие годы. Однако даже это не даст 100-процентной защиты воздушного пространства страны. Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас сказал, что Литва, "как и все страны НАТО, пока не может гарантировать" 100-процентную безопасность воздушного пространства.

