'Как и все страны НАТО': в Литве признали, что не смогут полностью защитить свое воздушное пространство от дронов

Литва потратит 500 миллионов евро на дополнительные системы ПВО в ближайшие годы. Однако даже это не даст 100-процентную защиту воздушного пространства страны.

Об этом в понедельник, 29 сентября, граждан предупредил командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас. Он выступил на брифинге перед прессой, передает LRT.

В первую очередь литовцы усилят защиту приграничья и стратегических объектов

Вайкшнорас сказал, что Литва, "как и все страны НАТО, в настоящее время не может гарантировать" 100-процентную безопасность воздушного пространства.

Для полного покрытия расходов на оборону потребуется гораздо больше денег – возможно, до 10% ВВП страны, добавил командующий.

Сейчас военные сосредоточатся на укреплении защиты конкретных приграничных территорий и стратегических объектов. Потребуются миллиарды евро, чтобы обеспечить такое прикрытие повсеместно.

"Управление ожиданиями очень важно", – подчеркнул Вайкшнорас. "Внимание будет уделяться стратегическим объектам, а не только границам", – добавил он.

Вооруженные силы Литвы планируют сделать акцент на мобильности систем обороны, что позволит менять их дислокацию в зависимости от обнаруженных угроз. "Это позволит нам выявлять низколетящие объекты и нейтрализовывать их", – пообещал руководитель военного ведомства.

Единого решения для обнаружения и нейтрализации беспилотников у НАТО пока нет. Альянс недавно запустил операцию "Восточный часовой", призванную помочь странам, пока национальные системы не будут созданы.

"Мы надеемся на поддержку со стороны Германии, особенно в Литве. Процесс формирования сил продолжается, чтобы обеспечить системный подход к решению проблемы", – подытожил Вайкшнорас.

