'Россия нагло забрала часть этого года': Зеленский рассказал о разговоре с Рютте

В понедельник, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд международных переговоров. В частности, он пообщался с главой НАТО Марком Рютте.

Видео дня

Детали разговора президент рассказал в Telegram. Основным месседжем разговора, отметил украинский лидер, было то, что "Россия нагло забрала у мира часть этого года".

"Говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку. Мы тесно координируем наши усилия. Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что новый саммит "коалиции желающих" соберется уже в четверг, 4 сентября. Он будет проходить в гибридном формате. Местом офлайн-встречи станет Елисейский дворец в Париже.

Что предшествовало

31 августа издание Financial Times со ссылкой на трех дипломатов заявляло, что 4 сентября лидеры Европы соберутся в Париже по приглашению Макрона, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне.

По информации СМИ, на встречу могут приехать также канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте. Точного перечня участников нет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в предыдущий раз члены "коалиции желающих" собирались 17 августа в Брюсселе. После переговоров Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли историческое решение: Америка готова помочь в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!