Новая встреча 'коалиции желающих': кто будет председательствовать и будет ли участвовать Зеленский

Новый саммит "коалиции желающих" соберется уже в четверг, 4 сентября. Он будет проходить в гибридном формате; местом офлайн-встречи станет Елисейский дворец в Париже.

Председательствовать будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Официальный анонс сделала пресс-служба французского лидера.

Ожидается, что участие в обсуждениях примет президент Украины Владимир Зеленский. Вероятно, он присоединится онлайн, однако уточнений по этому поводу в Елисейском дворце не сделали.

Основными темами будут мирное урегулирование, а также потенциальные гарантии безопасности для Киева, работа над которыми активизировалась в течение последних недель после встречи президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне 18 августа.

"Главы государств сосредоточатся на последствиях, которые могут возникнуть из-за позиции России, которая упорно отказывается принять мир", – добавили в офисе президента Франции.

Что предшествовало

31 августа издание Financial Times со ссылкой на трех дипломатов заявляло, что 4 сентября лидеры Европы соберутся в Париже по приглашению Макрона, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне.

По информации СМИ, на встречу могут приехать также канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте. Точного перечня участников нет.

Как ранее писал OBOZ.UA, предыдущий раз члены "коалиции желающих" собирались 17 августа в Брюсселе. После переговоров Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли историческое решение: Америка готова помочь в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

