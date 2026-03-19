'Россия может выиграть от войны на Ближнем Востоке': Каллас призвала усилить поддержку Украины. Видео

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется, и ее последствия могут ощутимо повлиять на Украину. Нападения Ирана на энергетическую инфраструктуру Катара углубляют хаос в регионе и нарушают поставки нефти, газа и удобрений.

Европейские и международные лидеры призывают к активной поддержке Киева, чтобы противодействовать возможным выгодам России от конфликта. Такое заявление сделала глава Европейской дипломатии Кая Каллас.

Каллас подчеркнула, что война на Ближнем Востоке несет глобальные риски. Атаки на Катар создают проблемы не только для Азии и Африки, но и для экономик Европы, нарушая логистику нефти, газа, удобрений и продуктов питания.

По словам Каллас, дипломатические консультации с Ираном и работа с ООН по проходу судов через Ормузский пролив являются критически важными для стабилизации региона. Она подчеркнула, что без этого международное сообщество рискует потерять контроль над энергетическими потоками и глобальными поставками ресурсов.

Политик также обратила внимание на связь между войной на Ближнем Востоке и войной в Украине. Каллас отметила, что Россия может получить стратегические преимущества, если конфликт на Ближнем Востоке обострится, поэтому сейчас особенно важно усилить поддержку Украины.

Это, по ее мнению, включает ускорение предоставления согласованного еще в декабре кредита и продолжение политической и экономической помощи Киеву.

"Это действительно время выразить поддержку Украине, потому что война на Ближнем Востоке связана с войной в Украине, и к сожалению, Россия может выиграть от этого конфликта", – подчеркнула Каллас, призывая международное сообщество искать выход и прекращения эскалации.

