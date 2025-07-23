Россия может воспользоваться общественным недовольством в Украине из-за закона о НАБУ и САП: в ГУР предупредили об опасности

Государство-агрессор РФ, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства оказывать сопротивление полномасштабной вооруженной российской агрессии. Но наша задача – не дать ни одного шанса для врага реализовать ее грязные намерения.

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Так считают в Главном управлении разведки. По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.

Отмечается, что внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные.

"Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы", – добавляют в разведке.

ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство, и призывает к взвешенности в оценках и действиях.

"Продолжаем борьбу! Слава Украине и ее воинам!" – резюмировали заявление в украинской разведке.

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414. Как писал OBOZ.UA, за него проголосовали 263 парламентария. Против выступили лишь 13 народных избранников.

Кроме того, СБУ и ОГП провели спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ, в рамках которой было выявлено, что ряд детективов сотрудничали с РФ. А нардеп–беглец от ОПЗЖ и агент ФСБ Федор Христенко имел значительное влияние на Бюро.

Ранее сообщалось, что работа НАБУ с самого начала демонстрирует неэффективность и непрозрачность и сопровождается скандалами. А на сегодня орган вообще превратился в филиал фсб рф, о чем его защитники – молчат. Такое мнение в комментарии журналистам высказал политолог Тарас Загородний, комментируя закон о передаче процессуального надзора за НАБУ от САП в Офис генпрокурора.

Украинцы требовали, чтобы глава государства наложил вето на законопроект, однако этого не произошло. Вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Сделал это и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасались, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

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