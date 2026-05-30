Беженка для возвращения на работу в Украину требовала оплату проезда из Канады, подъемные и жилье в Киеве: ее уволили и она пошла в суд

Собороный суд Днепра 26 мая 2026-го отказал женщине, которая требовала восстановить ее на работе в "Областной больнице интенсивного лечения г. Мариуполь". Больница требовала, чтобы женщина вернулась на работу медсестрой уже в Киеве, истица в ответ потребовала оплату проезда ей и семье из Канады и служебное жилье в столице Украины. Просьбу медсестры проигнорировали, на работу она не вернулась, поэтому ее уволили.

Женщина с этим не согласилась и пыталась через суд восстановиться на работе. Вплоть до конца 2025-го медсестра, находясь в Канаде в качестве беженки, не была уволена (трудовой договор был приостановлен). Однако в ноябре прошлого года ей предложили вернуться на работу уже в Киеве.

В материалах дела указано, что женщина в ответ "отметила о своей готовности вернуться к работе при условии предоставления гарантий, предусмотренных законом при переводе в другую местность, оплаты проезда из Канады в Киев для нее и членов семьи, выплаты подъемных, а также предоставления служебного жилья в г. Киеве, поскольку ее собственное жилье уничтожено в результате боевых действий".

Беженка также требовала заплатить ей 44 тыс. грн зарплаты и 60 тыс. грн компенсации морального вреда.

"Ответчик предоставил отзыв на исковое заявление, в котором просил отказать в удовлетворении иска, поскольку истец был уведомлен об изменении существенных условий, что ею не отрицается, однако она не предоставила своего однозначно выраженного согласия на изменение существенных условий труда, не приступила к работе, что является основанием для увольнения", – говорится в материалах дела.

