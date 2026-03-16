Россия массово вербует африканцев для войны против Украины: Кения и Гана требуют официальных объяснений

Россия пытается пополнять потери своей армии, вербуя наемников из Африки. Большинство из них едут в РФ из-за желания подзаработать на вполне гражданских вакансиях, а потом оказываются на войне.

Некоторые из африканских стран, чьих граждан россияне обманули и бросили на фронт, требуют объяснений у Москвы, в частности речь идет о Кении и Гане. Подробности раскрывает Reuters.

Кения хочет вернуть своих граждан

По данным издания, уже на этой неделе в Москву прибудет министр иностранных дел Кении. Целью визита главного дипломата этой африканской страны будет обсуждение вербовки Россией кенийцев в свою армию. В Найроби хотят убедить Москву прекратить это делать. Однако, считают в Reuters, вряд ли Кения, как и другие африканские государства, готова вступать в резкую конфронтацию с Кремлем.

"Отчеты последних недель раскрыли масштабы вербовки африканцев в ряды истощенных российских вооруженных сил, часто через третьи стороны, которые предлагают прибыльную гражданскую работу, что вызвало гнев в таких странах, как Кения, Гана и Южно-Африканская республика", – говорится в материале.

Reuters пишет, что семьи завербованных африканцев требуют вернуть их родных, оказавшихся на войне против Украины, домой. Однако общественное возмущение или политическое напряжение в странах, завербованные граждане которых воюют на стороне РФ (часто – против собственного желания) еще не достигло той критической точки, чтобы заставить их правительства слишком настаивать и вызвать этим гнев Москвы.

"Мы хотим, чтобы кенийцев вернули – их вообще не следует привлекать в армию.Мы чувствуем большое давление со стороны некоторых пострадавших семей, которые сейчас набираются смелости, чтобы выступить и говорить об этом", – заявил агентству Reuters министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади перед поездкой в Москву.

Впрочем, он тут же продемонстрировал, что власти Кении не готовы вступать в открытую конфронтацию с Москвой ради возвращения своих граждан. Мудавади заявил, что он "прагматичен и реалистичен" в этом вопросе и назвал Россию сверхдержавой, с которой Найроби имеет давние отношения.

"Это не конфронтация. Речь идет о том, чтобы говорить о проблемах такими, какие они есть, и о страданиях, которые они наносят кенийскому народу, и нам нужны совместные усилия, чтобы иметь возможность их решить", – добавил министр иностранных дел Кении.

В российском минобороны запрос Reuters оставили без ответа. Официально же, как следует из заявления представительницы МИД РФ Марии Захаровой, запланированную встречу Мудавади с его российским коллегой Сергеем Лавровым россияне подают как обсуждение "состояния и перспектив развития традиционно дружественных российско-кенийских отношений", включая экономическое и торговое партнерство.

А вот вербовку африканцев для участия в войне против Украины российские власти постоянно отрицают.

Сколько африканцев воюют в рядах оккупационной армии РФ

По данным Украины, на стороне России сейчас воюют более 1700 африканцев. Однако аналитики, уточняет Reuters, считают, что эта цифра может быть значительно заниженной.

В Национальном разведывательном агентстве Кении считают, что только граждан этой страны в армию РФ было завербовано более тысячи. Хотя кенийские власти и признают, что точное количество назвать не могут.

Вербует Россия и граждан Ганы. Тамошняя власть в феврале заявила, что более 50 ганцев уже погибли в войне в Украине. И на фронт они попали из-за обмана. При этом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил Reuters, что настоящее количество уже убитых на передовой граждан Ганы может быть еще выше.

Гана, по словам Аблаквы, ссориться с Россией не хочет. Однако и игнорировать то, что ее граждан обманом втягивают в войну, эта страна больше не может.

"Позвольте мне четко заявить: если гражданам Ганы наносят вред, их обманывают или втягивают в войну, которой они не понимают, мы будем говорить прямо и действовать", – сказал глава МИД Ганы.

Однако, пишет Reuters, позиция Кении и Ганы по вербовке своих граждан в армию РФ – скорее исключение. Большинство государств континента скорее последуют примеру Южно-Африканской республики, граждан которой также россияне обманом бросали на фронт. Там на участие российских властей в такой вербовке отчаянно закрывают глаза.

"Мы... расследуем условия, при которых люди выехали. Это расследование также определит, был ли причастен "Вагнер" (российская ЧВК "Вагнер", которая на протяжении длительного времени действовала в Африке. – Ред.)", – сказал агентству Reuters Зейн Дангор, генеральный директор департамента иностранных дел Южной Африки.

При этом Дангор сказал, что пока нет доказательств причастности к вербовке российского государства.

Швейцарская организация Inpact, проводившая собственное расследование российских вербовочных сетей, получила и проверила несколько списков африканских наемников в российской армии. В одном из них – 1417 фамилий граждан разных стран континента.

Больше всего завербованных происходят из Ганы, Камеруна и Египта.

В Inpact считают, что вербовка африканцев была основой целенаправленной стратегии усиления российской оккупационной армии и сохранения ее способности осуществлять "мясные штурмы" украинских позиций.

И озвученные цифры представитель Inpact Лу Осборн считает лишь верхушкой "айсберга".

По его словам, после публикации отчета Inpact в феврале в организацию обратились более 40 семей – и они подтвердили методы, которыми Россия вербует наемников.

Глава МИД Ганы Аблаква заявил, что он сотрудничает с другими африканскими странами, чтобы попытаться решить эту проблему как имеющую континентальный масштаб.

"Это масштабнее, чем Гана. Если африканцев заманивают в иностранную войну путем обмана и эксплуатации, то Африка должна реагировать коллективно", – отметил дипломат.

А Пьер Пигу, старший консультант Международной кризисной группы, отмечает, что не считает, что этот вопрос ухудшит отношения между Россией и африканскими странами, пока не возникнет значительной политической реакции.

"Для подавляющего большинства людей это случай, когда "эти ребята просто пытаются заработать на жизнь". А поскольку их страны не обеспечивают им этого, они собираются... воспользоваться возможностями, которые появляются", – сказал он.

