Путинская Россия безболезненно отдала Карабах, но что будет дальше делать Кремль никто не знает. Что опаснее или интереснее для путинской России – "погибающая" Армения или "восходящий" Азербайджан, чувствующий себя успешным победителем, который уже не боится ни России, ни Ирана?

Если это конец войны, если победа Азербайджана окончательная - Армения и Иран смирились с поражением, то Россия ничего не выиграла, но и не проиграла. Но если война за Карабах это только начало большого регионального конфликта, в который буду втянуты местные и большие геополитические игроки, то в конечном итоге, "подбрюшье России"- Юг России тоже будет втянут в длительный международный конфликт. Таким образом, к прифронтовым областям России от Смоленска до Ростова-на -Дону, которые оказались в зоне военных действий ВСУ, присоединится новая зона нестабильности - от Краснодара до Махачкалы.

Но самое худшее для Кремля- то, что южно-кавказский военно-политический конфликт может неожиданно отозваться в самой Москве. Для больной путинской Росси любой фактор или обстоятельство может угрожать его стабильности и выживанию.