Россия использует по меньшей мере три модели 'Шахедов' с иностранными компонентами: Кислица объяснил разницу

Россия использует минимум три различные модели ударных дронов Shahed/"Герань". В каждой из этих моделей обнаружены существенные различия в составе импортных компонентов и их количестве.

Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в соцсети X. Речь идет о модификациях под названиями Alabuga, Izhevsk и классической иранской версии Shahed.

Российская модификация Alabuga

Alabuga собирается на заводе в Татарстане и содержит наибольшее количество импортных компонентов – до 294 единиц. Больше всего элементов происходит из Китая и Тайваня (120) и из США (100), среди которых процессоры, микроконтроллеры, аналого-цифровые преобразователи и другие высокотехнологичные элементы.

Отмечается, что это сборка на импортной электронике с минимальными изменениями конструкции. Характерный признак – попытки интегрировать российские корпусные и вспомогательные элементы, но критическая электроника остается иностранной.

Российская модификация Izhevsk

Модификация Izhevsk содержит около 112 импортных деталей, из которых по приблизительным подсчетам по 40 приходится на США и на Китай с Тайванем. В этой версии заметны попытки увеличить долю отечественных компонентов: применен российский навигационный модуль и упрощенные элементы управления.

Конструкция Izhevsk является более экономной, поскольку там используются упрощенные элементы управления, большая доля деталей из внутреннего производства. Она демонстрирует стремление РФ к адаптации с меньшим уровнем зависимости от импорта, хотя критическая электроника также остается частично иностранной.

Классический иранский шахед классический иранский Шахед

Классическая иранская версия Shahed содержит примерно 105 импортных компонентов, в том числе около 40 элементов из США. Это традиционная компоновка с относительно более качественным корпусом по сравнению с некоторыми локализованными вариантами.

В боевом применении разница между моделями принципиально не проявляется. При этом такое количество иностранных компонентов до сих пор доступно для изготовления этих дронов, в том числе в 2022-2024 годах, а для организации производств использовались материалы и средства производства из разных источников.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает массированно атаковать Украину ракетами и беспилотниками, которые содержат немало компонентов иностранного производства из ряда стран мира, среди которых – США, Китай, Германия, Великобритания. Он привел пример, что в США производят конверторы для ракет Х-101 и беспилотников типа Shahed/Geran, а также матрицы для этих БпЛА и ракет "Кинжал", аналого-цифровые преобразователи и другую микроэлектронику для ракетных систем.

