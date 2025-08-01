"Россия иначе не работает": Зеленский обвинил Москву в затягивании времени для войны и террора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль сознательно затягивает войну и игнорирует все международные инициативы по прекращению огня. По его словам, Россия стремится выиграть время для дальнейшего террора против мирного населения, ведь иначе она "не работает".

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Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 1 августа. Он напомнил, что украинская сторона неоднократно предлагала механизмы прекращения огня, аналогичные предложения поступали и от США, а также от других стран и международных организаций. Однако Кремль отвергает любые инициативы, отдавая предпочтение продолжению агрессии и террора.

"Многие в мире сейчас поддержали Украину, многие осудили российский террор, их удары, их российский отказ завершать войну. Давно есть предложения прекращения огня – украинские предложения, американские предложения, многие в мире об этом говорили россиянам. Каждый раз оттуда только попытки выиграть еще время для войны, еще время для террора. Иначе Россия не работает", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что только усиление международного давления может заставить Москву изменить поведение. Он подчеркнул важность новых санкций, которые уже готовит мировое сообщество.

"Очень важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций, санкций сильных – и не только против самого государства-агрессора. Все российские финансы, каждая схема, которая наполняет российский бюджет, должна быть мишенью для мира. Только это убедит Москву реально работать для мира", – объяснил украинский лидер.

Зеленский – о готовности встречи на уровне лидеров

Президент в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты Америки, Европу и всех друзей Украины в мире, которые также стремятся к миру.

"Украина готова работать максимально оперативно ради мира. Мы все четко понимаем, какие шаги нужны. Понимаем, кто в России может принимать решения. Именно поэтому Украина в очередной раз уже предлагает перейти с технического уровня разговоров, не обмениваться заявлениями, ареально встретиться на уровне лидеров", – подчеркнул Зеленский. Он отдельно поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность к такой встрече.

По словам главы государства, в этом вопросе нужна готовность самой России. Между тем руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига будут продолжать коммуникацию с партнерами по проведению реальной встречи на уровне лидеров.

Кроме этого, 1 августа Зеленский разговаривал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в частности о такой дипломатической работе, о контактах с нашими партнерами. "Благодарен Британии за готовность помогать. Конечно, важно, что можем рассчитывать на дальнейшую оборонную поддержку, на политическое взаимодействие", – добавил президент.

Президент провел совещания с правительством и обсудил вопрос обмена пленными

Также Зеленский сообщил о серии рабочих совещаний, во время которых рассмотрели ключевые вопросы обороны, финансов и социальной защиты освобожденных из российского плена граждан.

По словам президента, чиновники, среди которых премьер-министр Юлия Свириденко, министры обороны, экономики и финансов, доложили о работе с международными партнерами, принятых решениях и финансовых вопросах. Зеленский подчеркнул, что все аспекты устойчивости страны обеспечиваются должным образом.

Отдельный доклад во время совещания сделал министр внутренних дел Игорь Клименко, который рассказал о ликвидации последствий последних российских ударов по территории Украины.

Глава государства также провел совещание по итогам "очень-очень содержательной" встречи с украинцами, освобожденными из российского плена, которая состоялась в понедельник. Обсуждались вопросы реабилитации, социальной адаптации, восстановления документов и обеспечения всех прав бывших пленных.

"Очень чувствительный вопрос – возвращения гражданских из плена", – подчеркнул президент.

Руководитель ОП доложил о решениях, которые уже наработал Координационный штаб, и которые уже реализуются. Также готовится законопроект, предусматривающий надлежащую защиту и медицинскую помощь для бывших пленных, в частности относительно болезней, приобретенных во время плена. Помощь будет приравнена к той, что предоставляется военным при болезни, полученной во время службы в Силах обороны.

В свою очередь Клименко отчитался о процессах реабилитации освобожденных, а глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о подготовке к новым обменам пленными. Президент выразил надежду, что все эти планы будут реализованы в ближайшее время.

"Спасибо всем, кто заботится об Украине, всем, кто работает, кто воюет ради нашего государства", – заявил Зеленский.

Зеленский высказался о последствиях последней атаки на Киев

По словам президента, в пятницу, 1 августа, завершились поисковые работы на месте российского удара по Киеву – обычный жилой дом, куда произошло прямое попадание.

"28 человек убила ракета, всего в городе 31 погибший от того удара, и среди них пять детей. Дети – 2007 год рождения, 2011-й год, 14-й, 18-й, даже 22-й год... Мои соболезнования родным и близким. Это был один из самых жестоких российских ударов по Киеву. 159 человек пострадали. Обычные дома, предприятия, даже одна из киевских мечетей. Никакого военного смысла", – заявил Зеленский.

Что предшествовало

Армия РФ в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

1 августа объявлено в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, состоявшегося в ночь на 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Игорь Клименко 1 августа почтил память погибших на месте удара РФ по многоэтажке в Святошинском районе Киева и показал двигатель вражеской ракеты, которая попала в дом. Под завалами подъезда погибли 28 человек.

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