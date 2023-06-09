'Россия и Путин – лжецы': в Конгрессе США заявили, что не верят заявлениям оккупантов о Каховской ГЭС

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки не поверили выдумкам россиян о том, что они якобы не причастны к подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области, что привело к потопам и экологической катастрофе. Российского диктатора Путина, который начал полномасштабное вторжение в Украину, там назвали лжецом.

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Законодатели от обеих партий США поддержали Украину и призвали привлечь россиян к ответственности за разрушение Каховской ГЭС. Сопредседатель Комитета по иностранным делам Сената США республиканец Джим Риш на своем аккаунте в Twitter заявил, что жестокости Кремля пришло время положить конец.

"Разрушение Каховской дамбы на Днепре поставило под угрозу крупнейшую атомную электростанцию в Европе (ЗАЭС. – Ред.), затопило тысячи украинцев и повлекло за собой экологическую катастрофу", – написал политик.

Конгрессмены Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Энди Гаррис, которые входят в Группу поддержки Украины в Конгрессе США заявили, что Россия – агрессор, и только она несет ответственность "за разрушение украинской инфраструктуры и перемещение громад".

Конгрессмен-демократ, сопредседатель Хельсинкской комиссии США Стив Коэн в Twitter также заявил, что россияне врут о том, что не причастны к подрыву ГЭС.

"Путин и Россия – лжецы мирового уровня. Я осуждаю Россию и призываю мир сделать то же самое", – написал американец.

Разрушение гражданской инфраструктуры – военное преступление, напомнил председатель Комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес. Он призвал наказать виновных к этому жестокому преступлению.

"Хотя Россия отрицает свою собственную причастность к этому бессмысленному акту насилия, мы должны помнить, что Россия соврала практически о каждой из тысяч преступлений, которые она совершила в Украине, включая систематические и умышленные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", – записал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС – это не природная беда и не проявление климатического кризиса. Имя этой беде – Путин.

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