Россия готовится к новому наступлению: в Офисе президента обсудили потребности ВСУ с американскими сенаторами. Видео

Государство-террорист Россия готовится к новому наступлению на Украину. В связи с этим в Офисе президента обсудили потребности Вооруженных сил Украины с американскими сенаторами.

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Подробности беседы привел глава ОП Андрей Ермак. Он провел брифинг по ситуации вокруг противостояния полномасштабному вторжению РФ и развитию способностей сил обороны Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Участие в брифинге приняли сенаторы США Джек Рид и Ангус Кинг, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк, а также заместители руководителя Офиса президента Роман Машовец и Игорь Жовква, глава правления "Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и представители военного командования.

"Поблагодарил сенаторов США за визит в Украину и отметил важность проведения систематических брифингов для наших стратегических партнеров по ситуации на фронте", – сказал Ермак.

Он отметил, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий. Также на брифинге шла о потребностях сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами.

Среди прочего были рассмотрены вопросы защиты украинской критической инфраструктуры, которую и дальше беспощадно обстреливает враг.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось вывести собственную оборонную силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. По его словам, на сегодняшний день для нашего государства – больше ПВО, больше бронетехники, впервые – западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российская оккупационная армия увеличила численность личного состава, дислоцированного в Беларуси, до более чем 10 тыс. человек. На данный момент этого количества террористов будет недостаточно для какого-либо нового наступления на Украину.

– Российские оккупационные войска могут попытаться осуществить диверсию на границе Украины и Беларуси. Однако украинские силы готовы защищать свои северные границы и даже сдерживать огромное количество захватчиков.

– Тем временем военнослужащим в Беларуси устроили тренировочные мероприятия по переводу с мирного на военное время.

– Однако пока американская разведка не видит признаков подготовки нового наступления России на Украину с территории Беларуси. Несмотря на это, в Пентагоне продолжают пристально следить за ситуацией.

– Ранее в Минобороны Украины заявили, что белорусское направление может быть использовано российской армией для нового нападения на Украину.

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