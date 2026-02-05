Россия готовит информусловия: в ISW объяснили, какой "сигнал" дал Кремль по мирному соглашению

Военно-политическое руководство России продолжает настаивать на максималистских требованиях и мечтает о капитуляции Украины. Накануне кремлевские чиновники и пропагандисты подтвердили приверженность Москвы военным целям в войне против Украины.

Видео дня

Также в РФ отвергли поддерживаемые Западом гарантии безопасности для Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Москва не заинтересована в прекращении агрессии

По информации аналитиков, российские чиновники продолжают выдвигать требования, чтобы создать информационные условия для отклонения любого мирного соглашения, которое не будет учитывать требования России.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова повторила характеристику Кремлем любого развертывания западных войск в послевоенной Украине, в том числе через Коалицию желающих, как "категорически неприемлемого" для России.

Также в РФ выдали, что такое развертывание будет угрожать безопасности России и снова пригрозили, что Москва будет рассматривать такие войска как законные военные цели. Захарова заявила, что разрешение войны невозможно, если оно не затронет так называемые "коренные причины", которые Россия стремится решить "военными или политическими средствами".

Кремлевские чиновники используют термин "коренные причины" как сокращенное обозначение требований России о возвращении Организации Североатлантического договора (НАТО) к границам 1997 года, уничтожении украинской армии и замене нынешнего демократически избранного украинского правительства пророссийским режимом.

Кремль открыто заявляет о продолжении войны

Рупор Кремля Дмитрий Песков 4 февраля подтвердил, что Россия продолжит войну в Украине до тех пор, пока украинское правительство "не примет соответствующих решений". Фактически Москва заявила, что намерена продолжать агрессию пока Украина не капитулирует перед требованиями России.

В свою очередь бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, близкий личный союзник диктатора Владимира Путина, которого Путин первоначально хотел поставить на место президента Украины Владимира Зеленского после полномасштабного вторжения, заявил 4 февраля, что заявления о размещении западных войск в Украине делают переговоры "тупиком".

Медведчук пожаловался, что Россия "никогда не позволит" Коалиции желающих разместить силы в Украине. Депутаты Государственной Думы России, которые часто выступают в роли рупоров риторики Кремля, также подтвердили явное неприятие Кремлем послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Как писал OBOZ.UA, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) прошел новый раунд переговоров о прекращении российско-украинской войны, встреча проходила в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал работу "содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения".

