В России готовы вести переговоры с Украиной. Москва также не ставит предварительных условий для начала процесса.

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Об этом 26 апреля в комментарии росСМИ заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал встречу (которая состоялась днем ранее) со Стивом Уиткоффом, посланником президента США Дональда Трампа.

По словам россиянина, Путин сам озвучил это предложение. "В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", – сказал Песков.

Как известно, Уиткофф и российский диктатор встречались в Кремле, их переговоры продолжались три часа. В Москве дискуссии назвали "конструктивными и полезными".

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку прибыл в столицу РФ утром 25 апреля. Обратно он полетел на борту бизнес-джета Bombardier Global 7500 в 18:30. Это был его уже четвертый визит в Россию.

Ранее российские официальные лица, в том числе Путин, отказывались вести прямые переговоры с Украиной.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным СМИ, мирные планы Соединенных Штатов и Евросоюза по Украине имеют некоторые расхождения. Речь идет о порядке урегулирования вопросов, связанных с территориальной целостностью, снятием санкций со страны-агрессора, гарантиями безопасности и определением численности Вооруженных сил Украины.

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