В Reuters раскрыли, чем отличаются мирные планы США и Евросоюза для Украины: названы ключевые пункты

Мирные планы США и Евросоюза по Украине имеют некоторые разногласия. Речь идет о порядке урегулирования вопросов, связанных с территориальной целостностью, снятием санкций со страны-террориста России, гарантиями безопасности и определением численности Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает Reuters. Там отмечено, что на этой неделе украинские и европейские представители выразили несогласие с некоторыми американскими предложениями по прекращению войны, предложив взамен альтернативные варианты, с которыми ознакомилось агентство.

По информации Reuters, первый документ содержит предложения, переданные посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом европейским чиновникам в Париже, которые, по словам источников, близких к переговорам, предоставили их украинской стороне. Государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал эти предложения как "широкие рамки", открывающие новую возможность для выявления разногласий между сторонами.

Второй документ появился через неделю после встречи между украинскими и европейскими чиновниками в Лондоне и, по словам источников, был передан американской стороне.

Относительно территориального вопроса предложения Виткоффа предусматривали официальное признание Соединенными Штатами российского контроля над Крымом, аннексированным РФ в 2014 году, а также фактическое признание контроля страны-агрессора над южными и восточными регионами Украины, которые захватили оккупанты.

В европейско-украинском документе подробное обсуждение территориальных вопросов откладывается до момента прекращения огня, и в нем нет упоминания о признании российского контроля над любой частью территории Украины.

Что касается вопроса долгосрочной безопасности Украины, документ Виткоффа предусматривает предоставление Украине "надежных гарантий безопасности" со стороны европейских и других дружественных государств, которые выступят гарантами. Детали этих гарантий не раскрываются, но говорится, что Киев не будет стремиться к членству в НАТО.

В противоположность этому, конкурентный документ более конкретный, отмечая отсутствие ограничений по размещению украинских сил и сил стран-союзников на территории Украины – положение, которое, вероятно, вызовет недовольство Москвы. В нем также предлагаются сильные гарантии безопасности для Киева, включая Соединенные Штаты, путем заключения "соглашения, подобного статье 5" Североатлантического договора, предусматривающего взаимную оборону.

По экономическим вопросам предложения Виткоффа предусматривают отмену санкций, введенных против России после аннексии Крыма в 2014 году, в рамках предстоящего соглашения. В то же время во встречных предложениях речь идет о постепенном ослаблении санкций после установления длительного мира с возможностью их восстановления в случае нарушения Россией условий мирного соглашения.

Европейско-украинский документ также содержит предложение о получении Украиной финансовой компенсации за ущерб, нанесенный войной, за счет замороженных российских активов за рубежом. В тексте Виткоффа лишь упоминается финансовая компенсация для Украины без уточнения источников этих средств.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью The Telegraph заявил, что надеется на прекращение огня в Украине уже к лету. Он добавил, что переговоры между Украиной и Европой с одной стороны с США – с другой, сейчас находятся в "интенсивной стадии", а также резко отверг обвинения Трампа в адрес Зеленского в продолжении войны.

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