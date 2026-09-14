"Россия ежемесячно несет 40 тыс. потерь": Рютте назвал безрассудными российские атаки на Украину. Видео

Российская армия ежемесячно теряет более 40 тысяч военнослужащих, погибших или получивших тяжелые ранения, однако Кремль продолжает войну против Украины. На фоне неудач в Украине Москва прибегает к всё более безрассудным и опасным атакам, в частности вблизи территории стран Альянса.

Видео дня

Тем не менее российские потери остаются чрезвычайно высокими. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления, посвященного ситуации с безопасностью в Европе.

Речь идет о более чем 40 тысячах военных ежемесячно – погибших или тяжело раненых.

"Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, что обходится ей очень дорого — более 40 тысяч потерь ежемесячно", — сказал генеральный секретарь НАТО.

В то же время значительные потери не заставляют российское руководство отказываться от продолжения боевых действий. Россия "сражается в Украине" и в ответ продолжает наносить опасные удары.

Отдельно генеральный секретарь НАТО обратил внимание на удары по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Часть таких атак происходит недалеко от территории стран НАТО, что создает дополнительные риски для безопасности Альянса.

"Россия ведет боевые действия в Украине и продолжает наносить безрассудные и опасные удары, в частности по гражданской инфраструктуре вблизи территории НАТО", — заявил Рютте.

Он также охарактеризовал действия Москвы как признак слабости и свидетельство того, что Россия не достигает поставленных целей в войне против Украины. Российская агрессия не должна запугать страны Альянса.

"Последние враждебные действия России являются безрассудными, опасными и представляют угрозу для жизни. Но мы не запуганы", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что лично не в состоянии понять логику действий российского диктатора Владимира Путина. Для Запада лучшим завершением войны в Украине стали бы немедленные мирные переговоры с Москвой. Однако что именно могло бы заставить главу Кремля согласиться на мирные переговоры, генсек НАТО не понимает.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины за сутки 13 сентября сократили численность российской оккупационной армии на 1700 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 508 тыс. 600 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!