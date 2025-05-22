'Россия ежедневно нарушает мировой порядок': Мерц заявил о готовности Германии взять ответственность за мир в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия каждый день нарушает мировой порядок и мир в Европе. Несмотря на это, ФРГ готова стоять на защите восточного фланга НАТО в Литве.

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Этот шаг является защитой и Германии и всей Европы. С таким заявлением Мерц выступил на церемонии инаугурации 45-й танковой бригады Бундесвера в Литве в четверг, 22 мая, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что РФ нарушает порядок, который был установлен после Второй мировой войны, не только своим преступным вторжением в Украину, но и актами убийств в городах Европы, актами шпионажа и саботажа, кибератаками и систематической дезинформацией.

"Мы должны быть в состоянии защитить себя против таких атак в любой момент. Свобода не дается даром", – сказал Мерц.

Немецкий канцлер отметил, что раньше в Европе имели иллюзии относительно российского диктатора Путина, но сейчас это время прошло. Берлин осознает серьезность ситуации и свою ответственность и готов "стоять на защите Литвы, восточного фланга Альянса, защищать вместе с партнерами свободу против любого агрессора".

"Германия будет придерживаться своих обязательств – на словах и в действиях: сегодня, завтра, столько, сколько потребуется. Поэтому безопасность Литвы является также нашей безопасностью. Защита Вильнюса – это защита Берлина", – подчеркнул Мерц, добавив, что НАТО "может положиться на Германию".

Напомним, что первая церемония построения 45-й танковой бригады Бундесвера состоялась в литовской столице Вильнюсе. ФРГ планирует завершить формирование бригады до конца 2027 года, в ней будет служить до 5000 военнослужащих. Сейчас на месте находится около 400 немецких солдат.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что размещение бригады армии Германии в Литве является центральным элементом месседжа России о том, что союзники готовы защищаться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мерц сказал, что Германия готова поддержать новый раунд переговоров между Украиной и Россией – на этот раз в Ватикане. Но место встречи – далеко не самое важное, главное - серьезность намерений.

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