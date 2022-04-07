Россия должна стать изгоем в Европе, – Подоляк

Россия должна стать официальным изгоем для стран Европы. Граждане цивилизованных государств должны знать, с какой жестокостью оккупанты убивают мирных жителей других стран.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале. "Иначе мы никогда не избавимся от российского теневого лобби в бизнес-политических элитах Европы, которое сейчас несколько притихло, но продолжает в теневом режиме активно блокировать важные антироссийские инициативы", – отметил он.

Подоляк предложил запустить два параллельных процесса, которые смогут открыть глаза европейскому обществу и сформировать мнение о том, кем является Россия на самом деле:

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Организовать международную следственную бригаду для расследования массовых преступлений российских военнослужащих в Украине, чтобы установить личности всех преступников. Организовать большие выставки на площадях столиц стран Европы под условным названием "Бучанская резня", чтобы жители Берлина, Мадрида, Парижа, Лондона и других городов увидели растерзанных и сожженных людей, увидели, как РФ разрушила мирные города, услышали истории очевидцев и украинцев, которым удалось выжить.

"Нужны настоящие европейские эмоции. Только так можно добиться того, чтобы РФ надолго (навсегда) стала мировым чудовищем", – добавил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подоляк пристыдил западных партнеров из-за их нерешительности и медленных действий в ответ на агрессию России. Он призвал их предоставить Украине необходимое оружие и ввести реальные санкции против РФ.