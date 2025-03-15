Россия должна принять позицию Украины без каких-либо условий – МИД Британии

Страна-агрессорка Россия должна принять позицию Украины по прекращению огня "без каких-либо условий". Киев продемонстрировал свое решение, поэтому Москва должна согласиться с ним.

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Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, сообщает PA Media. Он добавил, что партнеры по G7 единогласно призывают прекратить огонь, чтобы урегулировать ситуацию.

"Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна принять ее. Я думаю, что формируется коалиция желающих предоставить Украине архитектуру безопасности и договоренности, в которых она нуждается, а также вдаться в детали любого контроля за этим прекращением огня в будущем", – подчеркнул Лемми.

Он добавил, что по всем этим вопросам "мы нашли общий язык, и семья G7 объединилась".

Напомним, по мнению Дэвида Лемми, вступление Украины в НАТО было бы самым эффективным в обеспечении мира в Европе и всем Евроатлантическом регионе. В Лондоне считают, что для Киева "существует необратимый путь" в Североатлантический альянс. Министр МИД Британии добавил, что защита 1200 километров границы с РФ нуждается в огромном количестве людей и ресурсов, и Украина должна получить коллективную гарантию от Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что диктатору Владимиру Путину нельзя разрешать "играть в игры" по прекращению огня в Украине. Глава британского правительства подчеркнул, что глава Кремля должен сесть за стол переговоров.

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