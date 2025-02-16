Этот процесс необратим: глава МИД Британии назвал членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности

Вступление Украины в НАТО было бы самым эффективным в обеспечении мира в Европе и во всем Евроатлантическом регионе. В Лондоне считают, что для Киева "существует необратимый путь" к Североатлантическому альянсу.

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Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми на Международном форуме по безопасности в Мюнхене (Германия). "Укрінформ" передает, что дипломат затронул тему члена в НАТО, комментируя будущие гарантии безопасности для нашей страны.

"Мы вполне справедливо утверждаем, что для Украины существует необратимый путь в НАТО, который является самым дешевым и лучшим механизмом обеспечения мира не только в Европе, но и по всей Евроатлантике", – сказал британский министр.

Он подтвердил, что еще до начала полномасштабной войны, во время якобы действия Минских соглашений, Россия "нарушала договоренности десятки раз".

"Мы не можем вернуться к этому. Мы не можем вернуться к "Минскуу". Это не сработает", – подчеркнул Лемми.

Защита 1200 км границы с РФ нуждается в огромном количестве людей и ресурсов, и Украина должна получить коллективную гарантию от Запада.

"Нам придется достичь договоренности, с которой и у Украины будет гарантия, и мы будем иметь коллективную гарантию, что в случае нарушения Россией обязательства мы сможем действовать. Тогда это будет достаточной угрозой для того, чтобы она этого не делала", – сказал глава МИД. Он добавил, что это нужно решить в ближайшие месяцы.

Также Лемми сказал, что "имеет вопрос к Европе". "Если мы посмотрим на совокупный ВВП, то это около 0,01%, которые мы тратим на борьбу за Украину. Мы знаем, что это линия фронта не только для Украины, но и для Европы. Мы также знаем, что даже когда мы достигнем мира путем переговоров, Путин никуда не уйдет. Поэтому это экзистенциальный вопрос для Европы", – подчеркнул он.

Как ранее писал OBOZ.UA, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц напомнил, что во время предыдущего саммита страны НАТО приняли решение, что Украина будет иметь перспективу членства в военном блоке. И всего лишь одна страна (то есть США) не может единолично изменить это коллективное решение.

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