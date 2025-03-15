Путину нельзя позволить 'играть в игры' с перемирием в Украине, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя позволять "играть в игры" по поводу прекращения огня в Украине. Глава британского правительства отметил, что главарь Кремля должен прекратить варварские атаки и сесть за стол переговоров.

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Для этого, отмечает Стармер, необходимо усилить давление на диктатора России. Об этом сообщает The Guardian.

Стармер готовится представить предложения по мирному соглашению коалиции из примерно 25 мировых лидеров. На Даунинг-стрит отказалась назвать точные цели, которые премьер-министр надеется достичь на встрече, заявив, что это "быстро развивающаяся ситуация" с большим количеством вовлеченных стран.

Однако известно, что Стармер намерен изложить лидерам детали плана, разработанного им и президентом Франции Эммануэлем Макроном после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме две недели назад.

Накануне саммита Стармер раскритиковал Путина за то, что он назвал "пустыми словами и бессмысленными условиями".

"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин несерьезно относится к миру", – заявил Стармер.

В то же время он отметил, что если Россия наконец сядет за стол переговоров, то Запад должен быть готовым следить за прекращением огня, чтобы гарантировать, что это серьезный и прочный мир.

"Если же этого не произойдет, то нам придется напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться прекращения этой войны. Путин пытается оттянуть время, заявляя, что необходимо провести тщательное исследование, прежде чем можно будет заключить соглашение о прекращении огня, но мир должен увидеть действия, а не исследование, пустые слова и бессмысленные условия", – отметил британский премьер.

Напомним, Европейский Союз намерен продолжить поставлять вооружение украинской армии даже в случае достижения 30-дневного прекращения огня. Таким образом страны ЕС хотят помочь Киеву занять сильную позицию на переговорах и отразить возможную повторную атаку РФ.

Ранее стало известно, что министры G7 призвали Россию согласиться на прекращение огня, в случае отказа агрессору обещают новые санкции. Отмечается, что согласиться на перемирие РФ должна "на равных условиях и выполнять его в полном объеме".

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