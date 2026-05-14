'Россия демонстрирует отсутствие желания завершать войну': Мерц отреагировал на двухдневный обстрел Украины

Масштабный российский обстрел Украины 13–14 мая подтверждает, что РФ больше склоняется к эскалации, а не к переговорам о мире. Германия стремится помочь "как можно скорее завершить эту ужасную войну".

Видео дня

Об этом в четверг, 14 мая, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Выступая на церемонии вручения Международной премии им. Карла Великого, он осудил последние воздушные удары по украинским населенным пунктам, передает AD HOC NEWS.

Берлин продолжает поддерживать Киев

"Самые серьезные за долгое время российские атаки на Украину показывают, что Москва полагается на эскалацию, а не на переговоры", – сказал федеральный канцлер.

Он отметил, что Киев и его партнеры готовы к дипломатии ради справедливого мира, но агрессор продолжает вести войну. Германия, по словам Мерца, "стремится помочь завершить эту ужасную войну как можно скорее", но серьезные обстрелы "свидетельствуют о совсем других намерениях" россиян.

"Готовность к переговорам требует взаимного стремления с обеих сторон", – отметил политик.

Мерц добавил, что именно европейцы должны определять, кто будет представлять их интересы во время мирного процесса. "Мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени – никто другой", – сказал глава немецкого правительства.

"Мы продолжаем поддерживать Украину", – заверил он.

Канцлер призвал Европу действовать, потому что одна лишь "сила гуманистических, европейско-западных идей" не способна обеспечить мир и свободу. Сейчас Европа имеет шанс влиять на формирование нового мирового порядка "так, чтобы в нем действовали нормы и правила, а не произвол и право сильнейшего".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Всего во время нескольких волн массированных атак 13 и 14 мая россияне использовали против Украины 1567 БпЛА и 56 ракет различных типов.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что такие обстрелы – это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению. Также президент сказал, что партнеры Украины не должны молчать об этом ударе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!