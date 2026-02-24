"Россия будет идти дальше": в Кремле сделали циничное заявление о войне против Украины

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в четвертую годовщину начала полномасштабной войны заявил, что Россия будет "идти дальше". По его словам, сейчас агрессия против Украины превратилась в "масштабное противостояние России и стран Запада".

Видео дня

Рупор Кремля также выдал, что теперь россияне понимают, "что такое хорошо и что такое плохо в международных делах". Об этом Песков рассказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Циничное оправдание агрессии

В извращенном воображении представителя Кремля, четыре года назад Россия начала войну "против киевского режима, который занимался физическим уничтожением и убийством людей на востоке своей страны". Также он повторил уже привычный для российской пропаганды нарратив о том, что РФ якобы воюет с НАТО.

"Четыре года назад начиналась специальная военная операция против киевского режима, который занимался физическим уничтожением и убийством людей на востоке своей страны. Впоследствии СВО де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран западной Европы и США превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали, и по-прежнему вынашивают, цель по сокрушению нашей страны", – сказал Песков пропагандистам.

Кроме того, представитель диктатора подчеркнул, что за эти четыре года россияне прозрели "в плане понимания своих корней и международных дел".

"У России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения со многими международными организациями и столицами. Это очень важные четыре года в жизни нашей страны. Страна будет идти дальше, и, конечно же, эти четыре года навсегда останутся в памяти людей", – заявил рупор Кремля.

Ранее сообщалось, что даже если Украина согласится на требование отдать России Донецкую область без боя, Кремль этим не удовлетворится и продолжит выдвигать новые требования. Причина заключается в том, что цели российского диктатора Владимира Путина выходят далеко за озвученные территориальные претензии к Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на заморозку конфликта по нынешней линии фронта. При этом он в очередной раз подтвердил, что не намерен отдавать приказ о выводе войск из районов Донецкой области, которые находятся под контролем ВСУ.

