13-15 мая этого года Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальные визиты в Германию, Францию, Великобританию, Италию и Ватикан. Многочисленные встречи на высшем уровне лишь засвидетельствовали полную и всестороннюю поддержку Киева и готовность стран Запада поддерживать справедливую борьбу украинского народа до полной победы, а значит освобождения всех украинских территорий, временно оккупированных российской армией, без исключений, включая Крым.

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Киев не хочет оккупировать чужое, но и своё не отдаст, как это прописано во всех международных конвенциях, кстати, ратифицированных официальной Москвой. Принципы уважения государственного суверенитета и территориальной целостности остаются базовыми для существующей системы международных отношений и деятельности всех межправительственных организаций, и Украина как страна-учредитель ООН желает, чтобы они были реализованы в отношении неё, с осуждением военного российского вторжения в страну-участницу всех существующих в мире важных межгосударственных институций.

В ходе встреч и обсуждений стало ясно, что Российская Федерация не хочет мирным путём возвращать оккупированные силой украинские территории, поэтому теперь остается единственный вариант – их освобождение украинской армией, что также предусмотрено действующими международным правом. В главных европейских столицах все осознают, что вернуть российские войска обратно на свою территорию может только хорошо подготовленная украинская армия, которая должна иметь как можно больше современного вооружения. Это позволит избежать ненужных потерь в личном составе и относительно быстро и успешно провести контрнаступление, что заставит Кремль отвести армию на свою территорию, где ей и место, а не на незаконно оккупированных пространствах других независимых государств.

Во время встречи президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Олафа Шольца официальный Берлин анонсировал пакет военной помощи Киеву в размере 2,7 млрд. евро. Украина получит от Германии 20 боевых бронированных машин Marder, 30 танков Leopard 1, 18 тяжелых колёсных гаубиц, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLS и 12 установок этой системы, а также большое количество запасных ракет для этой передовой системы ПВО. Франция и Италия передали Украине самую совершенную систему противоракетной обороны SAMP-T, которая представляет собой европейскую модернизированную модель известной и эффективной американской системы Patriot. С помощью "Patriot" украинская сторона начала прицельно сбивать российские крылатые и баллистические ракеты и даже гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые в Москве оценивали как несокрушимые из-за невероятной скорости полёта. В ходе последнего крупнейшего за время войны ракетного обстрела Киева в ночь на 16 мая украинская сторона сбила все 6 таких "несокрушимых" ракет "Кинжал", направленных на столицу. Франция также предоставит Украине ракеты с дальностью действия до 300 километров, что уже сделала Великобритания. Это может сильно изменить ситуацию на передовой. Отныне российской стороне на временно оккупированной украинской территории некуда будет прятать свои запасы боеприпасов, вооружений и топлива, которые были бы вне досягаемости ракет украинской армии. Франция также оснастит несколько украинских батальонов боевыми бронированными машинами, а также гибридным легким танком - бронетранспортёром AMX-10 RC.

Кроме того, украинская сторона вновь подняла вопрос приобретения истребителей для своей армии. Создается коалиция западных стран, которая будет снабжать ВВС Украины современными самолетами, которые помогут уберечь украинское небо от российских дальнобойных ракетных бомбардировок мирных украинских городов, а также обеспечить армию огневой поддержкой в эффективном осуществлении контрнаступления. Великобритания и Нидерланды сейчас во главе этой авиационной коалиции. Американская сторона также направила в Польшу для Украины 31 тяжелый танк Abrams M1.

Хорошо, что западные партнеры Украины поняли необходимость лучшего обеспечения украинской армии современными видами вооружений. Постепенно проходит период, когда Украина получала в основном советские образцы танков, бронемашин и самолетов. И эта помощь советским оружием была желанной и необходимой. Украинские бойцы уже обращались с таким оружием, поэтому могли применить его с первой минуты после получения. Это оружие сыграло свою важную роль в оборонительных боях украинской армии. Но для нападения на хорошо подготовленную и вооруженную российскую армию, которая уже готовится к оборонительной войне, требуются гораздо более совершенные западные системы вооружений. Таким образом, украинская сторона потихоньку переходит в основном на западные стандарты вооружений, что важно при получении статуса кандидата, а в последствии и члена НАТО, а во-вторых, это вооружение поможет загнать домой русского Zверя, вооруженного до зубов, который жаждет оккупировать ещё много стран, если Украина падёт. Русское Zло можно и нужно остановить на территории Украины и прогнать обратно в болота Москвы и Петербурга.