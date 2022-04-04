Российско-израильский предприниматель рассказал, кто командует войной РФ против Украины. Видео

Российской войной против Украины командует президент страны-агрессора Владимир Путин, а помогает ему якобы не министр обороны РФ Сергей Шойгу, а генерал Сергей Суровикин. Последний лично участвовал в событиях на Донбассе в 2014 году, а также руководил русскими войсками в Сирии.

Об этом заявил российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин в интервью Юлии Латыниной. Запись разговора была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Невзлин отметил, что эту информацию он получил из нескольких источников.

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"Он – лицо, которое, как мы понимаем, известно и западным разведкам. И роль его известна... Понятно, что это очень специальный человек, очень жестокий, идеологизированный. Он хочет восстановить баланс, когда Россия и Соединенные Штаты как минимум находятся в противостоянии, холодном или горячем, и РФ – "великая империя"... Я не знаю, откуда это берется у людей в головах", – сказал бизнесмен.

Формально Суровикин является главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ. Он внесен в санкционные списки Евросоюза.

Как заявил Невзлин, с точки зрения многих источников этот российский генерал "является основным исполнителем и идеологом именно происходящего типа войны на территории Украины".

Известно, что Суровикин – судимый, получил год лишения свободы условно. В 1995-м он был признан виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Невзлин сказал, что генерал "лично участвовал в том, что привело к образованию "Л/ДНР". Кроме того, он еще и командир русских сил в Сирии.

Ранее наше издание сообщало, что Суровикин в 1991 году по решению ГКЧП лично руководил колонной бронетехники, которая во время августовского путча давила людей.

Коротко о личности:

Леонид Невзлин (род. 21 сентября 1959 года в Москве) – российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС".

Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области Служба безопасности Украины поймала коллаборанта. Он сотрудничал с российскими военными, помогал им похищать украинских патриотов и даже участвовал в пытках мирных жителей.

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