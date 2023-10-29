'Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям глубоко укоренены': Зеленский отреагировал на 'охоту на евреев' в Дагестане

Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору, поэтому Украина готова сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы одолеть ее.

Об этом у себя на Х (ранее Twitter) написал президент Владимир Зеленский. Таким образом он отреагировал на шокирующие кадры из Дагестана, где сотни радикально настроенных местных жителей пришли с целью расправы над израильскими гражданами, прибывшими в Махачкалу из Тель-Авива.

"Это не редкий случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемой государственным телевидением, экспертами и властью. За последний год российский министр иностранных дел позволил себе ряд антисемитских высказываний. Российский президент также использовал антисемитские образы. Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является обычным делом", – обозначил глава украинского государства.

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Напомним, сотни дагестанцев устроили "охоту" за израильтянами, которые прилетели в Махачкалу из Тель-Авива. В аэропорту Каспийска собрались радикальные сторонники палестинцев, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября в Турции тысячи людей вышли на протесты, вызванные бомбардировками сектора Газа. Они собрались возле Генерального консульства Израиля в Стамбуле, выкрикивали антиизраильские лозунги, а потом атаковали здание дипучреждения.

Поздней митингующих поддержал сам президент Эрдоган, который в порыве пламенной речи за трибуной едва не вызвал коллективный Запад на "священную войну" "между крестом и полумесяцем".

"Сегодня все те, кто на Западе проливал "крокодиловы слезы" за жертвами войны в Украине, будто не замечают сотни погибших детей, женщин и мирных граждан от израильских ударов", – обозначил политик.

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