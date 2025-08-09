"Российские желания так и останутся желаниями": Зеленский заверил, что не допустит второй попытки разделения Украины

Президент Владимир Зеленский заверил, что Россия не сможет реализовать план повторного захвата украинских территорий. Хотя Кремль хочет обменять паузу в войне и убийствах на легализацию оккупации Украины.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 9 августа. По его словам, Украина и все партнеры одинаково воспринимают необходимость прекращения огня, но вторая попытка разделения нашей страны будет остановлена.

Президент проинформировал о том, что с утра 9 августа продолжались активные дипломатические координации с партнерами, в частности Великобританией, Францией, Финляндией, Эстонией, Данией, Испанией. Он поблагодарил всех за четкую поддержку.

Зеленский отметил, что окончание войны должно быть честным, и именно от России это зависит, именно Россия должна закончить войну, которую она начала.

Зеленский отметил необходимость не паузы, а реального и длительного мира

"Украина и все партнеры одинаково воспринимают необходимость прекращения огня, прекращения убийств. Только один субъект этому противостоит – это Путин. Его единственная карта на руках – это возможность убивать, и он пытается продать остановку смертей максимально дорого. Важно, чтобы это никого не обмануло. Нужна не пауза в убийствах, а реальный, длительный мир", – заявил президент.

Он также заверил, что нужно прекращение огня не "когда-то там потом", не через месяцы, а немедленно.

"Президент Трамп мне так говорил, и я это абсолютно поддерживаю", – добавил президент.

Трамп имеет рычаги для окончания войны

"Я еще не слышал, чтобы кто-либо из партнеров усомнился в возможности Америки сделать так, чтобы войны не было. Президент Соединенных Штатов имеет рычаги, имеет решимость", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украина поддержала все предложения Трампа, начиная еще с февраля. Среди них: все форматы прекращения огня, встречи с российской стороной, которые обеспечили конструктивно, состоялись обмены пленными и готовятся следующие.

"Уже больше понимания относительно списков. Рассчитываем на результат", – добавил он.

Путин боится санкций, а Украина не допустит разделения своей страны

Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость достойного результата на уровне лидеров, чтобы сохранить жизни людей, чтобы мир ценил результат и был благодарен лидеру, который его принесет.

При этом, по его словам, контакты с американской стороной продолжаются на разных уровнях почти круглосуточно, но не обо всем объявляют публично.

"Тактику Путина все хорошо видят. Он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них. Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли – хочет уже второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины. Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Эту вторую попытку разделения Украины России мы не дадим. Зная Россию – где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях", – подчеркнул президент.

Кроме этого, Зеленский заявил, что войну с Россией нужно закончить достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности. В этом готовы помочь партнеры Украины.

"Я благодарю всех наших людей, кто сегодня поддержал, кто сражается ради нашего государства, кто работает ради Украины. Я благодарю каждого воина, каждого гражданина Украины, кто осознает, что независимость базируется на достоинстве. Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной. Российские желания распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, пока украинцы стоят бок о бок, помогают армии, помогают государству", – сказал украинский лидер.

Зеленский о переговорах представителей по безопасности

Президент рассказал, что вечером 9 августа ему доложила украинская команда из Великобритании, в том числе руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Были переговоры представителей по безопасности Соединенных Штатов Америки и Европы: Украина, Соединенные Штаты – вице-президент Вэнс, – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Польша. Встреча была конструктивной. Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают. Путь к миру для Украины должен определяться вместе и только вместе с Украиной, это принципиально. И важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали на настоящий мир. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон 9 августа заявил, что украинцы уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Поэтому будущее Украины как государства не может быть решено без украинцев.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который будет выдвинут на встрече на Аляске. Сценарий может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!